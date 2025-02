La aplicación de Apple TV está ahora disponible en Android.

La aplicación Apple TV ya está disponible para descargar desde Google Play en dispositivos móviles Android, incluidos teléfonos, tabletas y dispositivos plegables, lo que ofrece a los usuarios de Android acceso a series y películas originales de Apple TV+ galardonadas y exitosas, junto con MLS Season Pass, el hogar de la Major League Soccer.

Disponible en todo el mundo, la aplicación de Apple TV para Android fue creada desde cero para brindar a los usuarios de Android una interfaz familiar e intuitiva. Los usuarios de Android pueden suscribirse a Apple TV+ y MLS Season Pass utilizando su cuenta de Google Play en dispositivos móviles Android y Google TV. Apple TV+ también ofrece una prueba gratuita de siete días.

La aplicación Apple TV en Android incluye características clave como “Continuar viendo” para retomar donde el usuario lo dejó en todos sus dispositivos, y “Lista de seguimiento” para llevar un registro de todo lo que desean ver en el futuro. La aplicación se transmite sin problemas a través de Wi-Fi o conexión celular e incluye la capacidad de descargar para ver sin conexión.

Con la aplicación Apple TV en Android, los usuarios de Android ahora pueden suscribirse a Apple TV+, que ofrece series de drama y comedia convincentes, películas destacadas, documentales innovadores y entretenimiento para niños y familias. Los títulos más populares del servicio incluyen series como “Severance”, “Slow Horses”, “The Morning Show”, “Presumed Innocent”, “Shrinking”, “Hijack”, “Loot”, “Palm Royale”, “Masters of the Air” y “Ted Lasso”. Los suscriptores también pueden acceder a películas originales de Apple como “Wolfs”, “The Instigators”, “The Family Plan”, “Killers of the Flower Moon”, “CODA” y más.

Justo a tiempo para la temporada 2025 de la Major League Soccer, los usuarios de Android también pueden suscribirse a MLS Season Pass. Disponible a través de la aplicación Apple TV, el servicio de suscripción ofrece a los fanáticos cada partido de la MLS en un lugar dedicado sin bloqueos, además de una variedad de contenido exclusivo, cobertura en profundidad y análisis. Los 30 clubes de la MLS estarán en acción cuando la liga comience su 30ª temporada el fin de semana del 22 de febrero.

Apple TV+ también es el hogar del “Viernes de Béisbol Nocturno”, una doble cartelera semanal de la Major League Baseball sin restricciones de transmisión local. Nuevo para 2025, los suscriptores de Apple TV+ también pueden disfrutar del “Domingo de Fútbol Nocturno”, un partido independiente semanal en horario estelar que muestra los enfrentamientos más emocionantes de la MLS.

Tras su lanzamiento el 1 de noviembre de 2019, Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de transmisión completamente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos en menos tiempo que cualquier otro servicio de transmisión en su debut. Hasta la fecha, las películas, documentales y series originales de Apple han sido honradas con 538 premios y 2,553 nominaciones a premios y contando, incluyendo la comedia multi-Emmy Award-winning “Ted Lasso” y la histórica ganadora del Oscar a Mejor Película “CODA”.