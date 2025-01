La amenaza de Trump a la democracia liberal de EE.UU.

“

¿Sobrevivirá la democracia de EE.UU. a la segunda presidencia de Donald Trump? Esta no es una pregunta teórica. Es evidente que Trump está siguiendo un manual conocido para convertir una democracia liberal en una dictadura. Esta última es una etiqueta para un régimen en el que las decisiones descansan en la voluntad de una persona en gran medida no responsable ante nadie más.

En El espíritu de la democracia, Larry Diamond de Stanford argumentó que una democracia liberal consiste en elecciones libres y justas, protección de los derechos civiles y humanos de todos los ciudadanos por igual, y un estado de derecho que obliga a todos los ciudadanos por igual. Estas son entonces las “reglas del juego”. Pero la efectividad de esas reglas depende de las restricciones impuestas a quienes controlan temporalmente el estado. Las restricciones más importantes son el poder judicial, los partidos políticos, las burocracias y los medios de comunicación. La pregunta es si estos se mantendrán, primero mientras Trump sea presidente y luego a largo plazo.

En una reciente discusión en The New Republic, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt de Harvard, autores de Cómo mueren las democracias, señalan que el clásico proceso de “abdiciónde colectiva” o “suicidio institucional” frente a un gobierno autoritario ya ha avanzado bastante. Trump ha tomado el control del partido republicano. Su control sobre su base electoral ha persuadido a respaldar la “gran mentira” de que ganó las elecciones de 2020. La Corte Suprema ha decidido que un presidente es inmune a la persecución criminal por sus “actos oficiales”, una doctrina que el jurista británico Lord Jonathan Sumption insiste en que pone al presidente por encima de la ley, y por lo tanto, en efecto, más parecido a un rey que a un ciudadano. Y no menos importante, ya vemos a individuos poderosos, como Mark Zuckerberg, arrodillándose ante su nuevo gobernante.

¿De qué tienen miedo? Que el presidente utilice la maquinaria del estado en su contra. Eso es lo que él y las personas a su alrededor pretenden hacer. Sus nominaciones sugieren fuertemente eso. Del mismo modo, los planes para reemplazar a los burócratas con personas leales a Trump esbozados en el “Proyecto 2025” de la Heritage Foundation. Tal lealtad sería un arma poderosa de la autocracia. Haría que la burocracia fuera obediente al presidente en lugar de a las leyes que se les exige implementar.

Timothy Snyder de Yale, un experto en totalitarismo europeo del siglo XX, describe las nominaciones para encabezar los departamentos de salud, justicia y defensa, así como para liderar los servicios de inteligencia, como un “golpe de decapitación”. Esto se debe en parte a que su probable incompetencia y malicia harían un gran daño al funcionamiento del estado. También se debe a la amenaza de politizar el gobierno federal, incluida la ley, contra el “enemigo desde dentro” causaría un gran daño a la democracia.

Todo esto, agregan Levitsky y Ziblatt, son comportamientos clásicos de aspirantes a autócratas. Se inscriben en los amplios conceptos de “capturar árbitros” y “marginar jugadores”. Entre los primeros estarían más cambios en el poder judicial a todos los niveles. Entre los segundos estarían ataques de varios tipos a organizaciones de medios de comunicación independientes, periodistas, instituciones académicas y editores.

Además de todo esto, recordemos el proyecto central de eliminar a los inmigrantes indocumentados. Esto parece probable que reúna muchos elementos del nuevo enfoque en uno solo. La eliminación de millones de personas requeriría una enorme operación militar, vastas intrusiones en jurisdicciones estatales y locales, la creación de grandes campos de detención, represión de protestas y, no menos importante, encontrar países en los que depositar a las personas desplazadas.

¿Realmente podría suceder todo esto? Tal vez. Pero la combinación de tal perturbación con lo que también es probable que sea una considerable agitación económica podría cambiar fuertemente la opinión pública contra Trump, que tiene un margen de voto de solo 1,5 puntos porcentuales y nunca ha sido muy popular. Si bien tiene partidarios apasionados, también tiene opositores apasionados. Además, si la constitución se mantiene, él tiene solo este término. En definitiva, su control sobre la opinión pública y su partido es probable que se debilite a partir de ahora. Las habilidades de Trump como demagogo populista son excepcionales: es probable que el partido encuentre imposible encontrar un reemplazo lo suficientemente carismático en 2028. Su coalición también está mostrando signos de desmoronarse: los nacionalistas cristianos y los nativistas no son aliados naturales de “los plutócratas tecnológicos”, como Elon Musk.

Es bastante posible entonces que cualquier intento autocrático de Trump sobrepase sus límites y genere una poderosa reacción, incluso entre las personas comunes. Después de todo, estas aún no han sido afectadas por él. Se necesitará coraje para que las personas se movilicen. Pero debemos esperar que el pueblo estadounidense no abandone fácilmente las tradiciones liberales e ilustradas de su país ante los asaltos de los oponentes autoritarios y reaccionarios actuales. Sin embargo, es ahora un país profundamente dividido, en el que las encuestas muestran que muchos estadounidenses ya han abandonado la creencia en su democracia. Si eso no se puede rectificar, la democracia misma podría fallar. (Ver gráficos)

Una pregunta crucial ahora es hasta qué punto sobrevivirán las instituciones de la democracia liberal, en particular las que gobiernan las elecciones. Muchos secuaces de Trump, así como el mismo Trump, temerán represalias por la “represalia” que buscan infligir. Esto les da un gran incentivo para manipular las reglas electorales del juego, con la ayuda del poder judicial.

Si lograran subvertir las elecciones nacionales de EE.UU., incluso podría ser “juego terminado”. Las consecuencias globales de eso serían devastadoras. Sin la participación activa de un EE.UU. democrático, la salud de la democracia liberal en el mundo estaría en grave peligro.

Benjamin Franklin dijo famosamente que EE.UU. tenía “una república si puedes mantenerla”. Podríamos descubrir bastante pronto si puede.

