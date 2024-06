La alianza liderada por el BJP de Modi se encamina hacia una victoria más estrecha de lo esperado.

India’s Prime Minister Narendra Modi exhibió su dedo marcado con tinta después de emitir su voto en un colegio electoral en Ranip, Ahmedabad el 7 de mayo de 2024.

El Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance está listo para volver al poder en India, aunque con una mayoría mucho reducida, según los datos más recientes de la Comisión Electoral de la India.

El BJP-led NDA estaba adelante en cerca de 290 escaños parlamentarios, mientras que la oposición Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA), liderada por el Congreso Nacional Indio, lideraba en 230 escaños, según los medios locales.

En 2019, el BJP-led National Democratic Alliance ganó 353 escaños. Si los números se mantienen, el BJP perdería alrededor de 60 escaños en comparación con su resultado en las elecciones generales de 2019.

La cámara baja del parlamento de la India tiene 543 escaños, y el partido o coalición que gana al menos 272 forma el gobierno.

“La gente en la India está ansiosa por ver al Ministro Modi tomar las riendas una vez más. Y creo que la presión sobre él es mayor que nunca”, dijo Samir Kapadia, CEO de India Index y principal director en Vogel Group. “Seguirá construyendo la India de la forma en que los indios quieren verla”.

Según una encuesta realizada en abril por el Centro para el Estudio de las Sociedades en Desarrollo, el desempleo era la principal preocupación para el 27% de las 10,000 personas encuestadas. Más de la mitad (62%) de los encuestados dijeron que se había vuelto más difícil encontrar trabajo en los últimos cinco años durante el segundo mandato de Modi.

La tasa de desempleo en el país más poblado del mundo aumentó al 8.1% en abril en comparación con el 7.4% en marzo, según el Centro para el Monitoreo de la Economía India.

“Está por verse si Modi puede atraer el tipo de empleos intensivos en mano de obra que necesita la India hoy en día”, dijo Atman Trivedi, socio y líder de la práctica de Asia Meridional en Albright Stonebridge Group.

Los índices de referencia de la India, Nifty 50 y el BSE Sensex, cayeron un 8% a medida que las tendencias mostraban que el BJP podría quedarse corto de una mayoría clara por sí mismo.

Los pesos pesados del mercado Adani Ports y Adani Enterprises habían caído más del 20%, mientras que el Banco Estatal de la India y el Banco ICICI cayeron un 17% y casi un 9%, respectivamente.

El lunes, tanto el Nifty como el Sensex alcanzaron niveles máximos récord y registraron sus mejores ganancias intradía desde el 1 de febrero de 2021, ganando un 3.25% y un 3.39%, respectivamente, después de que las encuestas a la salida de las elecciones durante el fin de semana pronosticaran una amplia mayoría para el BJP de Modi.

La rupia india se debilitó un 0.31% el martes después de fortalecerse un 0.41% el lunes.

– El largo mandato de Modi

Bajo Modi, India, hogar de 1.4 mil millones de personas, ha sido testigo de un sólido crecimiento económico. La economía de más rápido crecimiento en el mundo vio cómo su PIB se expandía un 8.2% en el año fiscal 2024.

El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de India crecerá un 6.8% en 2024 y un 6.5% en 2025, en comparación con el pronóstico de crecimiento de China del 4.6% en 2024 y del 4.1% en 2025.

“PM Modi tendrá que hacer frente a adversarios como China. Eso implicará señalar el apoyo a las capacidades de fabricación de defensa autóctona”, resaltó Kapadia.

En el manifiesto del BJP para el próximo mandato, Modi dijo que el gobierno haría que India fuera una de las tres economías más grandes del mundo, combatiría agresivamente la pobreza, abriría nuevas vías de crecimiento y combatiría la corrupción.

“Mientras que India ha experimentado un sólido crecimiento económico bajo Modi, observadores y críticos han advertido sobre el ‘declive democrático’ del país.”

“El gobernante Partido Nacionalista Hindú Antipluralista Bharatiya Janata Party (BJP) con el Primer Ministro Modi a la cabeza ha, por ejemplo, utilizado leyes de sedición, difamación y antiterrorismo para silenciar a los críticos”, dijo el Instituto V-Dem con sede en Suecia en un informe de 2024.

Otros, sin embargo, han señalado el gigantesco ejercicio electoral en el país como una prueba de sus sólidos fundamentos democráticos.

“Las elecciones también ponen de relieve a India como una estrella en ascenso construida sobre la democracia, y me alegra que esté atrayendo mucha atención a todo el dinámico crecimiento que estamos viendo en el país en este momento”, dijo Malcom Dorson, gerente de cartera senior y jefe de estrategia de mercados emergentes en Global X ETFs.

– Sumathi Bala de CNBC contribuyó a esta historia.

*Indonesian Translation:

Perdana Menteri India Narendra Modi menunjukkan jari yang ditandai dengan tinta setelah memberikan suara di bilik suara di Ranip, Ahmedabad pada 7 Mei 2024.

Aliansi Demokratik Nasional yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) diperkirakan akan kembali berkuasa di India, meskipun dengan mayoritas yang jauh lebih tereduksi, menurut data terbaru dari Komisi Pemilu India.

BJP-led NDA unggul di hampir 290 kursi parlemen, sementara aliansi oposisi Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA), yang dipimpin oleh Partai Kongres Nasional India, unggul di 230 kursi, menurut media lokal.

Pada 2019, BJP-led National Democratic Alliance memenangkan 353 kursi. Jika angka-angka tersebut tetap berlangsung, BJP akan kehilangan sekitar 60 kursi dibandingkan dengan jumlah perolehan mereka dalam pemilihan umum 2019.

Rumah legas bawah parlemen India memiliki 543 kursi, dan partai atau koalisi yang memenangkan setidaknya 272 membentuk pemerintahan.

“Orang-orang di India sangat ingin melihat Menteri Modi mengambil kendali sekali lagi. Dan saya rasa tekanan pada beliau lebih besar dari sebelumnya,” kata Samir Kapadia, CEO India Index dan kepala manajemen di Vogel Group. “Beliau akan terus membangun India sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat India.”

Menurut survei yang dilakukan pada bulan April oleh Centre for the Study of Developing Societies, pengangguran adalah keprihatinan teratas bagi 27% dari 10.000 responden. Lebih dari setengah (62%) dari responden mengatakan bahwa menjadi lebih sulit untuk menemukan pekerjaan dalam lima tahun terakhir selama masa jabatan kedua Modi.

Tingkat pengangguran di negara terpadat di dunai ini meningkat menjadi 8,1% pada April dibandingkan dengan 7,4% pada Maret, menurut Centre for Monitoring Indian Economy.

“Masih harus dilihat apakah Modi dapat menarik jenis pekerjaan yang intensif tenaga kerja yang dibutuhkan oleh India saat ini,” kata Atman Trivedi, mitra dan pemimpin praktek Asia Selatan di Albright Stonebridge Group.

Indeks benchmark India, Nifty 50 dan BSE Sensex turun 8% ketika tren menunjukkan bahwa BJP mungkin kekurangan mayoritas yang jelas sendiri.

Raksasa pasar Adani Ports dan Adani Enterprises keduanya turun lebih dari 20%, sementara State Bank of India dan ICICI Bank turun 17% dan hampir 9% masing-masing.

Pada hari Senin, baik Nifty maupun Sensex mencapai rekor tertinggi dan mencatat keuntungan intraday terbaik mereka sejak 1 Februari 2021, meraup 3,25% dan 3,39%, masing-masing, setelah hasil survei keluaran pada akhir pekan memprediksi mayoritas suara untuk BJP Modi.

Rupee India melemah 0,31% pada hari Selasa setelah menguat 0,41% pada hari Senin.

Di bawah pemerintahan Modi, India, yang dihuni oleh 1,4 miliar penduduk, telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sebagai ekonomi tercepat tumbuh di dunia, India melihat PDB-nya meluas sebesar 8,2% dalam tahun fiskal 2024.

Dana Moneter Internasional memproyeksikan bahwa ekonomi India akan tumbuh 6,8% pada 2024 dan 6,5% pada 2025, dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan China sebesar 4,6% pada 2024 dan 4,1% pada 2025.

“PM Modi akan harus menunjukkan keberaniannya melawan lawan-lawan seperti China. Itu akan melibatkan memberikan sinyal dukungan bagi kemampuan manufaktur pertahanan nasional,” tandas Kapadia.

Dalam manifesto BJP untuk masa jabatan yang akan datang, Modi mengatakan bahwa pemerintah akan membuat India menjadi salah satu dari tiga ekonomi terbesar di dunia, memerangi kemiskinan secara agresif, membuka jalur pertumbuhan baru, dan memerangi korupsi.

“Kita telah bergerak dari negara yang berada di ‘Fragile Five’ menjadi negara yang menjadi salah satu dari lima ekonomi teratas dunia,” kata beliau dalam manifesto.

Sementara India telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang solid di bawah kepemimpinan Modi, pengamat dan kritikus telah memperingatkan tentang ‘penurunan demokratis’ di negara tersebut.

“Partai Etika Nasionalis Hindu Antipluralist Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dengan Perdana Menteri Modi di depan telah misalnya menggunakan undang-undang pada makar, pencemaran nama baik, dan kontra-terorisme untuk membungkam para kritikus,” kata Institute V-Dem berbasis di Swedia dalam laporan 2024.

Yang lain, bagaimanapun, telah menyoroti latihan pemilu besar di negara tersebut sebagai bukti dari landasan demokratis yang kuat.

“Pemilihan ini juga menyoroti India sebagai bintang bangkit yang dibangun di atas demokrasi, dan saya senang bahwa ini menarik banyak perhatian terhadap seluruh pertumbuhan dinamis yang kita lihat di negara ini saat ini,” kata Malcom Dorson, manajer portofolio senior dan kepala strategi pasar negara berkembang di Global X ETFs.

— Sumathi Bala dari CNBC turut berkontribusi pada cerita ini.