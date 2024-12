La alcaldesa de DC es optimista después de una ‘gran reunión’ con Trump – quien amenazó con tomar control federal del distrito.

La alcalde de Washington, DC Muriel Bowser reveló que tuvo un “gran encuentro” con el presidente electo Donald Trump el lunes, quien amenazó con “federalizar” el distrito “lleno de crimen” en la campaña electoral. “Hoy, el presidente Trump y yo tuvimos una gran reunión para discutir nuestras prioridades compartidas para el segundo mandato del Presidente”, dijo Bowser en un comunicado. El alcalde demócrata de tres períodos indicó que ella y Trump estaban de acuerdo en querer que la capital de la nación “sea la mejor, más hermosa ciudad del mundo” y “refleje la fuerza” de los Estados Unidos. “Discutimos áreas de colaboración entre el gobierno local y federal, especialmente en torno a nuestra fuerza laboral federal, edificios federales subutilizados, parques y espacios verdes e infraestructura”, agregó Bowser. “Soy optimista de que continuaremos encontrando terreno común con el Presidente durante su segundo mandato, y esperamos apoyar una exitosa inauguración el 20 de enero”. La supuesta colaboración es muy diferente de las declaraciones anteriores del presidente electo sobre la ciudad. Durante su carrera hacia la Casa Blanca, Trump prometió repetidamente “tomar el control” de DC dadas las preocupaciones sobre el aumento de la delincuencia. El presidente electo se refirió a Washington como un “antro sucio y lleno de crimen” en una publicación de Truth Social de diciembre de 2023, argumentando que “debe ser tomado y administrado correctamente por el Gobierno Federal”. Y durante un mitin en Las Vegas en febrero, Trump prometió “asumir el control de nuestra mal dirigida capital”, describiendo a DC como una “pesadilla de asesinatos y crimen”. “Vamos a federalizarla. Vamos a tener la aplicación de la ley más dura del país. No tendremos más crímenes y se verá hermosa”, añadió. Los 273 asesinatos registrados en el distrito en 2023 fueron el número más alto desde 1997. La preocupante tasa de criminalidad provocó que el Congreso interviniera para bloquear una controvertida actualización del código penal de Washington, DC ese año que habría reducido las penas máximas para ciertos delitos violentos, incluidos los secuestros de autos. “Hoy, el presidente Trump y yo tuvimos un gran encuentro para discutir nuestras prioridades compartidas para el segundo mandato del Presidente”, dijo Bowser en un comunicado. La tasa de homicidios posteriormente disminuyó un 32% en 2024, y el total de delitos violentos disminuyó un 35%. Bowser y Trump se reunieron previamente en 2016, antes de la primera inauguración del presidente electo. Tarde en su primer mandato, Trump criticó a Bowser como una alcalde “incompetente” por su manejo de las protestas en DC después de la muerte de George Floyd. El equipo de transición de Trump no respondió a la solicitud de comentario de The Post.