La agencia de la ONU está “extremadamente preocupada” por la seguridad en la planta nuclear controlada por Rusia en Ucrania.

La situación de seguridad en la Planta Nuclear de Zaporizhzhia de Ucrania está "deteriorándose" después de un ataque cercano de un dron, dijo el órgano de control energético de las Naciones Unidas el sábado. Las Fuerzas Armadas rusas ocupan la planta desde principios de marzo de 2022, semanas después de la invasión inicial de Moscú en Ucrania. "Una vez más vemos una escalada de los peligros para la seguridad y la protección nuclear que enfrenta la Planta Nuclear de Zaporizhzhya. Sigo extremadamente preocupado y reitero mi llamado a la máxima contención de todas las partes y a la estricta observancia de los cinco principios concretos establecidos para la protección de la planta", dijo Rafael Mariano Grossi, director general de Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), en un comunicado. La planta informó a la AIEA el sábado que un explosivo transportado por un dron se había detonado justo fuera del área protegida de la planta, cerca de los "estanques esenciales de rociadores de agua de refrigeración" de la planta y a unos 100 metros de la línea eléctrica Dniprovska, la única fuente de energía restante para la planta, según la AIEA. No hubo muertos ni impacto en el equipo de la planta, aunque la carretera entre las dos puertas principales resultó afectada, dijo la AIEA. Los medios estatales rusos TASS informaron que el personal de la planta de energía alegó que Ucrania envió el ataque de drones. "A las 7:00 a.m. hora de Moscú [4:00 a.m. GMT], el dron ucraniano lanzó un proyectil en la carretera que corre a lo largo de las unidades de potencia fuera del perímetro. El personal usa esta carretera todo el tiempo. Nadie resultó herido, pero una vez más se creó una amenaza directa para la seguridad del personal y la planta", decía el informe. Ucrania no emitió ninguna declaración pública sobre el ataque de drones. Desde la toma de posesión por parte de Rusia de la planta hace más de dos años, los lideres ucranianos han advertido repetidamente que Rusia podría obstaculizar el acceso civil a la electricidad al apagar la planta, o peor: causar un desastre nuclear. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo a principios de este mes que las fuerzas militares rusas iniciaron un incendio en el lugar y dijo que la situación en la planta "no es y no puede ser normal" si permanece bajo control ruso. "Las centrales nucleares están diseñadas para resistir fallas técnicas o humanas y eventos externos incluidos los extremos, pero no están construidas para resistir un ataque militar directo, y tampoco se supone que lo hagan, al igual que cualquier otra instalación de energía en el mundo", dijo Grossi el domingo. Los combates en los alrededores de la planta en 2022 provocaron alarma internacional y finalmente llevaron a los inspectores de la AIEA a estacionarse permanentemente en la planta a partir de ese otoño. Los temores se renovaron en junio de 2023 después de que Ucrania dijera que las fuerzas rusas se retiraban del lugar y acusaron a Moscú de prepararse para volar la planta nuclear desde el interior. Una contraofensiva ucraniana en la región en 2023 no hizo mucho progreso hacia la liberación de la planta, y el movimiento en la línea frontal en la zona se detuvo en su mayor parte desde entonces. El incidente ocurre mientras Ucrania avanza con su incursión militar en la región de Kursk de Rusia. Zelensky dijo el domingo que la incursión busca crear una zona de amortiguación para evitar futuros ataques de Moscú a través de la frontera, informó The Associated Press.