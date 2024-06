La AfD de Alemania se coloca en segundo lugar en las elecciones de la UE.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania ganó un número récord de votos en las elecciones al Parlamento Europeo el domingo, en un duro reproche a la coalición de tres partidos gobernante del Canciller Olaf Scholz en Alemania y una señal del giro político hacia la derecha en todo el continente. El partido, conocido como AfD, capturó el 16 por ciento de los votos, ubicándose en segundo lugar detrás de los conservadores demócratas cristianos de Alemania, que ganaron el 30 por ciento. AfD obtuvo casi cinco puntos porcentuales más que en las elecciones de 2019 y atrajo a más votantes que cada uno de los tres partidos de la coalición de Alemania. Fue la mejor actuación de AfD en una elección a nivel nacional, y se produjo en un momento en que la coalición de Scholz ha alcanzado niveles récord de impopularidad en el país, según las encuestas. El lunes, Alice Weidel, una de los dos líderes de AfD, exigió que Scholz convoque nuevas elecciones parlamentarias, al igual que lo hizo el presidente Emmanuel Macron de Francia después de los resultados desastrosos de su partido. Un portavoz de Scholz descartó las elecciones anticipadas. Describiendo la actuación de su partido como un “gran éxito”, la Sra. Weidel dijo en una conferencia de prensa en Berlín que el gobierno estaba trabajando en contra, no a favor, de Alemania. “La gente está harta”, dijo. Los resultados de las elecciones podrían tener consecuencias de gran alcance. Los amplios planes de Europa para una serie de iniciativas ambientales llamadas Green Deal podrían perder tracción, y los adversarios de Scholz ya han comenzado a cuestionar la legitimidad de su gobierno. Si se confirman los resultados de las elecciones de la UE, argumentan, podría indicar que solo una tercera parte de los alemanes apoya su asociación de tres vías en el gobierno. Una vez un grupo marginal, AfD está siendo vigilado por la agencia de inteligencia nacional de Alemania bajo sospecha de ser “extremista”. Tres cuartos de los alemanes dicen que creen que el partido representa una amenaza para la democracia. Pero la indignación por el reciente asesinato de un oficial de policía en Mannheim, Alemania, solo días antes de las elecciones de la UE, y el arresto de un inmigrante afgano sospechoso en la puñalada podrían haber reavivado los temores en los que AfD rutinariamente capitaliza. AfD también tuvo resultados más fuertes que en el pasado a pesar de que a sus dos principales candidatos para puestos en la UE se les prohibió hacer campaña luego de una serie de escándalos públicos. Además, millones de personas salieron a las calles este año para protestar por la postura antiinmigrante del partido, que incluye una reunión a la que asistieron miembros de AfD que discutieron la deportación masiva de inmigrantes. “Es notable que el partido haya resurgido de las cenizas”, dijo Sudha David-Wilp, directora regional de la oficina de Berlín del German Marshall Fund. Pero el descontento con el gobierno, una sólida base en el este de Alemania (AfD tomó la delantera en los cinco estados allí en la votación de la UE) y el reciente ataque al oficial probablemente impulsaron a AfD hacia adelante, dijo la Sra. David-Wilp. “No están desapareciendo pronto del panorama político alemán”, agregó. Aunque los números no alcanzaron los máximos de las encuestas pronosticados hace meses, cuando parecía que el partido podría capturar cerca del 25 por ciento, los miembros de AfD celebraron los resultados el domingo por la noche. La Sra. Weidel atribuyó el resultado al disgusto con el statu quo. “La gente está harta de la cantidad de burocracia que reciben de Bruselas”, dijo a una emisora pública alemana después de que se anunciaran los primeros resultados proyectados el domingo por la noche. A medida que llegaban los resultados el domingo por la noche, Scholz hizo una aparición en la sede de su Partido Socialdemócrata en Berlín. Pero cuando los reporteros le preguntaron si quería comentar, respondió: “No”, según la revista alemana Der Spiegel. La fortuna de AfD pareció haberse elevado paralelamente al declive de los Verdes, un partido con enfoque ambiental para el que Alemania fue una vez un bastión. Los Verdes vieron caer su cuota de votos casi a la mitad, a alrededor del 12 por ciento, según los resultados preliminares, desde un máximo de más del 20 por ciento en las elecciones de 2019. Emilia Fester, miembro del Parlamento del partido Verde y una de los funcionarios electos más jóvenes, dijo en un correo electrónico: “Aunque AfD ha obtenido ganancias, también está claro que pocos jóvenes han cambiado de nosotros los Verdes a AfD. En cambio, muchos han votado por partidos más pequeños que a menudo tienen programas similares a los Verdes y están más enfocados en temas individuales”, dijo. “Eso me da esperanza.” Esta elección también fue la primera vez que se permitió votar a los alemanes de 16 y 17 años, y AfD obtuvo grandes victorias en el grupo demográfico menor de 30 años, aumentando su participación en ese electorado en un 10 por ciento, según los resultados. Los Verdes, una vez impulsados por la activista Greta Thunberg y los estudiantes manifestantes contra el cambio climático, vieron una caída del 18 por ciento de esos votantes. “Los votantes más jóvenes solían ser más de izquierda y progresistas en el pasado”, dijo Florian Stoeckel, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Exeter en Inglaterra, en un correo electrónico. “Sin embargo, esta vez se volvieron hacia la derecha”. Agregó que el reciente esfuerzo de AfD por promocionarse en TikTok podría haber jugado un papel. “Esto está en línea con hallazgos recientes que indican que los jóvenes, y especialmente los hombres jóvenes, tienden a adoptar posiciones más inclinadas a la derecha en toda Europa”, dijo Stoeckel. “En última instancia, los resultados podrían ser más una victoria simbólica para AfD que un cambio en la dinámica del Parlamento Europeo. El mes pasado, el partido fue expulsado por el Partido Identidad y Democracia, un grupo de extrema derecha en el Parlamento Europeo, después de que Maximilian Krah, el principal candidato de AfD para la UE, hiciera comentarios en mayo en los que equiparaba a la S.S. nazi. fueron”. El lunes, los miembros de AfD votaron para expulsar al Sr. Krah de su delegación de la UE. Al final, el partido enviará a 14 personas a Bruselas, en lugar de las 9 anteriores, cuyo poder será limitado, excluidos como están de cualquier otro bloque de extrema derecha en el Parlamento. Tatiana Firsova contribuyó a la información.