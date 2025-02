La advertencia real de Vance a Europa

Desbloquee el boletín White House Watch de forma gratuita

Su guía sobre lo que significa la elección presidencial de EE. UU. de 2024 para Washington y el mundo

Cuando JD Vance subió al escenario en la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada, lanzó una advertencia severa. El vicepresidente estadounidense le dijo a los políticos y diplomáticos reunidos que la libertad de expresión y la democracia están bajo ataque por parte de las élites europeas: “La amenaza que más me preocupa respecto a Europa no es Rusia, no es China, es… la amenaza desde dentro”.

Si Vance esperaba persuadir a su audiencia, en lugar de simplemente insultarla, falló. De hecho, su discurso fracasó espectacularmente, convenciendo a muchos oyentes de que Estados Unidos mismo es ahora una amenaza para Europa. En la multitud fuera del salón de conferencias, un político alemán prominente me dijo: “Eso fue un ataque directo a la democracia europea”. Un diplomático de alto rango dijo: “Ahora está muy claro, Europa está sola”. Cuando le pregunté si ahora consideraba a EE. UU. como un adversario, respondió: “Sí”.

El veredicto más positivo que escuché sobre el discurso fue que era “una tontería pueril”, pero dirigido a una audiencia estadounidense y, por lo tanto, fácilmente ignorado. Pero al desempaquetar el discurso de Vance y colocarlo en el contexto de la decisión de Donald Trump de relacionarse con Vladimir Putin, mientras deja de lado a Ucrania y Europa, queda claro que las guerras culturales estadounidenses, la seguridad internacional y la política europea ya no se pueden desentrañar.

Lo que hizo Vance fue subvertir las ideas de libertad, democracia y valores compartidos que han sustentado la alianza occidental durante 80 años. En su mundo, la lucha por la libertad en Europa ya no se trata de disuadir a una Rusia autocrática y agresiva, como lo era para Harry Truman o Ronald Reagan. La lucha de Vance por la libertad es una batalla para salvar la “civilización occidental”, tal como la definen Elon Musk y otros, de las amenazas gemelas de la inmigración masiva y el “virus mental de la corrección política”.

La ideología de la administración Trump significa que, en aspectos importantes, ahora siente más afinidad con Putin que con Volodymyr Zelenskyy. Se ve a Putin como un guerrero que lucha por su país y por valores conservadores; y al ucraniano se le tacha de aprovechado con todos los amigos equivocados en Europa.

La administración Trump considera que la extrema derecha europea son sus verdaderos aliados. Al apelar para que partidos como Alternativa para Alemania (AfD) sean bienvenidos en el gobierno, Vance está pidiendo que Europa se convierta en una versión ampliada de la Hungría de Viktor Orbán, una autocracia suave con simpatía por la Rusia de Putin. Fue significativo que, en Múnich, Vance encontrara tiempo para reunirse con Alice Weidel, la co-líder de AfD, pero no con la Canciller Olaf Scholz.

Antes de considerar las implicaciones para Europa de lo que dijo Vance, debemos detenernos a notar su profunda hipocresía. Trump intentó derrocar las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020. ¿Y su vicepresidente pretende dar lecciones a los europeos sobre el respeto por la democracia?

Los argumentos de Vance fueron clásicos ejemplos de “y tú más” al estilo ruso, desviando la atención del asalto de la administración de Trump a las instituciones democráticas de EE. UU. y la inminente traición a Ucrania, con anécdotas sobre la supuesta persecución de activistas antiabortistas en Gran Bretaña. Si él cree en todo esto es de un interés puramente psicológico. Son las implicaciones estratégicas para Europa las que importan.

Trump claramente tiene la intención de llegar a un acuerdo sobre Ucrania con Putin, pasando por encima de Zelenskyy y los europeos. Eso podría tener consecuencias trágicas para Ucrania, que pronto podría verse obligada a aceptar la pérdida de territorio sin garantías de seguridad para el futuro. La alternativa sería intentar luchar sin ayuda estadounidense.

Las implicaciones para el resto de Europa también son alarmantes. Putin quiere que se retiren las tropas de la OTAN de toda la antigua esfera soviética. Los funcionarios europeos creen que es probable que Trump esté de acuerdo en retirar las tropas estadounidenses de los países bálticos y quizás más al oeste, dejando a la UE vulnerable ante un ejército ruso del cual los gobiernos de la OTAN advierten que se está preparando para un conflicto más grande más allá de Ucrania.

Está claro que EE. UU. ya no puede considerarse como un aliado confiable para los europeos. Pero las ambiciones políticas de la administración Trump para Europa significan que, por ahora, América también es un adversario, amenazando la democracia en Europa e incluso el territorio europeo, en el caso de Groenlandia.

Entonces, ¿qué hacer? Los europeos deben comenzar a prepararse rápidamente para el día en que la garantía de seguridad de EE. UU. hacia Europa sea definitivamente retirada. Eso debe implicar el desarrollo de industrias de defensa autónomas. También debería significar un pacto de defensa mutua europea, fuera de la OTAN, que se extienda más allá de la UE, para incluir a Gran Bretaña, Noruega y otros.

Trump utilizará cualquier presión que tenga para forzar a los aliados europeos de EE. UU. a cumplir en asuntos que van desde el comercio y la seguridad hasta su política interna. Eso significa que Europa ahora debe comenzar el doloroso proceso de “desarriesgar” su relación con EE. UU., buscando áreas de peligrosa dependencia de América y eliminándolas del sistema.

Confíar la infraestructura crítica a Musk crearía una enorme nueva vulnerabilidad. La administración Trump también ejercerá una enorme presión sobre los europeos para comprar más armamento estadounidense. En las circunstancias actuales, eso sería una locura.

Muchos europeos se opondrán a estas ideas, descartándolas como imposibles. Pero necesitan entender que su libertad ahora está en juego. Vance tenía razón en eso. Simplemente no de la manera que pensaba.

[email protected]