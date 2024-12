La adquisición de Run:ai por parte de Nvidia gana la aprobación incondicional de la UE.

Nvidia Corp. obtuvo la aprobación incondicional de la Unión Europea para adquirir la startup israelí Run:ai, que desarrolla software para gestionar recursos informáticos de inteligencia artificial.

La Comisión Europea dijo en un comunicado el viernes que la adquisición no planteaba amenazas de competencia en los 27 países miembros, a pesar de la posición de Nvidia como “principal productor de hardware clave para aplicaciones de IA utilizadas en la UE y más allá”.

“Nuestra investigación de mercado confirmó que otras opciones de software compatibles con el hardware de Nvidia seguirán estando disponibles en el mercado”, dijo Teresa Ribera, la nueva jefa de competencia de la UE, en el comunicado.

Run:ai, fundada en 2018 por Omri Geller y Ronen Dar, ha sido un colaborador cercano de Nvidia desde 2020, dijo el fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, cuando anunció la compra en abril. No se revelaron los términos del acuerdo, pero el periódico israelí Calcalist estimó el valor de la transacción en $700 millones. La última gran adquisición de Nvidia en Israel fue la compra de Mellanox Technologies Ltd. por $7 mil millones en 2020.

La dominancia de Nvidia en el mercado de chips de IA ha llamado la atención en casa y a nivel mundial. Las unidades de procesamiento gráfico de la empresa, que inicialmente se popularizaron en los videojuegos, son cada vez más esenciales para los nuevos sistemas utilizados para entrenar grandes modelos de lenguaje y otros sistemas de IA. Aunque empresas como Amazon.com Inc. están trabajando para reducir la influencia de Nvidia en el mercado, la abrumadora demanda de los chips significa que cuestan decenas de miles de dólares cada uno y escasean.

El organismo de control de fusiones de la UE había asumido la investigación tras una remisión de la autoridad de competencia italiana bajo poderes especiales que permiten a Bruselas investigar fusiones, incluidos los acuerdos tecnológicos, que no cumplen con los umbrales de ingresos requeridos para revisiones de la UE.

Estos poderes fueron limitados tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en un caso que involucraba el bloqueo de la adquisición de $7 mil millones de Illumina Inc. del proveedor de detección de cáncer Grail Inc. Los jueces dijeron que el organismo de control de fusiones de la UE había alentado ilegalmente a los reguladores nacionales a pedirle que investigara acuerdos que normalmente no alcanzarían los umbrales de ventas requeridos para las investigaciones de la UE. El tribunal solo permitió que el sistema se utilizara cuando los organismos reguladores nacionales que solicitaban una revisión a nivel de la UE de un acuerdo ya tenían competencia para llevar a cabo su propia investigación.

Historia Continúa

La sentencia de septiembre ha obstaculizado la capacidad de la UE para abordar otros acuerdos potencialmente problemáticos, como las inversiones de Microsoft Corp. en Inflection AI.

©2024 Bloomberg L.P.