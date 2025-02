La Administración Trump indica que la mayoría de los trabajadores de USAID han sido puestos en licencia

La mayoría de los empleados de USAID serán puestos nuevamente en licencia administrativa por la administración de Trump a partir de la medianoche del domingo. Algunos 2,000 empleados también serán despedidos en un esfuerzo de “reducción de personal”, dijo la Oficina del Administrador en un correo electrónico a los empleados obtenido por CBS News, socio de noticias estadounidense de la BBC. El movimiento viene semanas después de que el presidente Donald Trump intentara inicialmente eliminar miles de empleados de USAID, pero los despidos enfrentaron un desafío legal. Un juez federal había detenido temporalmente el plan de la administración para debilitar la agencia de ayuda exterior de América, pero dictaminó el viernes que la pausa no sería permanente. El aviso a los empleados aclara que el “personal designado” responsable de funciones críticas o en liderazgo estarán exentos. No está claro cuántos empleados han sido considerados críticos. El juez Carl Nichols dictaminó el viernes que la administración de Trump podía continuar con sus planes para deshacerse del personal, rechazando las súplicas de los empleados para detener el plan del gobierno de avanzar. El anuncio del domingo marca lo último en una serie de movimientos de la administración de Trump para reducir la fuerza laboral federal y recortar costos. Ese esfuerzo está siendo liderado por el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk, quien durante el fin de semana encomendó a millones de burócratas que enumeraran sus logros de la semana. La pareja ha sido crítica con el considerable gasto en el extranjero de Estados Unidos y USAID se ha convertido en el objetivo de su frustración. Trump ha argumentado que la agencia no se alinea con las prioridades de política de “América Primero”. El sábado, desde el escenario en una convención conservadora a las afueras de Washington DC, Trump volvió a apuntar contra la agencia de ayuda: “También hemos terminado efectivamente el fraude de izquierda conocido como USAID. El nombre de la agencia ha sido eliminado de su antiguo edificio, y ese espacio ahora albergará agentes de Aduanas y Protección Fronteriza”. Mientras tanto, Musk, previamente afirmó que la agencia de ayuda es “una organización criminal” y que Trump ha acordado “cerrarla”. Musk no proporcionó evidencia para respaldar su afirmación. USAID emplea alrededor de 10,000 personas, dos tercios de las cuales trabajan en el extranjero, según el Servicio de Investigación del Congreso. El correo electrónico al personal dijo que USAID tenía la intención de financiar el viaje de regreso voluntario para el personal en el extranjero. Los recortes de Trump a USAID, promovidos por Musk, ya han trastornado el sistema global de ayuda. Cientos de programas fueron congelados en países de todo el mundo desde que el presidente anunció sus intenciones en enero. Estados Unidos es, con mucho, el mayor proveedor de ayuda humanitaria en todo el mundo. Tiene bases en más de 60 países y trabaja en docenas de otros, y gran parte de su trabajo es llevado a cabo por sus contratistas. “Cuando sacas todo eso, envías mensajes muy peligrosos”, dijo anteriormente la ex jefa de USAID, Gayle Smith, a la BBC. “Estados Unidos está señalando que francamente no nos importa si la gente vive o muere y que no somos un socio confiable”.