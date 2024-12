La actuación de medio tiempo de Beyoncé, lo más destacado de una jornada navideña de la NFL sin brillo.

Beyoncé proporcionó más emoción que cualquiera de los juegos durante el debut de la NFL de Netflix el día de Navidad.

Montando en su aparición en el entretiempo en un caballo blanco, la ganadora de 32 premios Grammy sacudió a la multitud de Houston, su ciudad natal, con una actuación de casi 13 minutos el miércoles.

Sorprendió a los fans al traer a Shaboozey para interpretar “Sweet Honey Buckiin’” y Post Malone se unió a ella para “Levii’s Jeans”.

Beyoncé y Blue Ivy actúan durante el espectáculo del entretiempo del partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans en el estadio NRG el 25 de diciembre de 2024 en Houston, Texas.

Getty Images

La acción en el campo no estuvo a la altura de las expectativas ya que la NFL presentó cuatro de los cinco mejores equipos de la AFC.

Patrick Mahomes y Travis Kelce expusieron un fallo en la defensa de Pittsburgh durante la paliza 29-10 de Kansas City en el primer juego.

La transmisión en sí se realizó perfectamente, convirtiéndose rápidamente en el segundo título en vivo más popular en Netflix hasta la fecha, según NFL Media.

Lamar Jackson y los Ravens lideraron a C.J. Stroud y a los Texans 17-2 en el entretiempo antes de que Beyoncé se robara el espectáculo. Baltimore selló la victoria 31-2 con Jackson descansando la mayor parte del último cuarto.

Mariah Carey abrió la doble cartelera de fútbol con una actuación grabada de “All I Want for Christmas is You” y luego los campeones defensores del Super Bowl, los Chiefs, arrollaron a los Steelers para asegurar el primer puesto en la AFC.

No hubo señales de problemas importantes de transmisión durante el juego después de que Netflix experimentara pequeños errores al comienzo del programa previo al juego. La transmisión se inició con aproximadamente 10 segundos de silencio porque parecía que el micrófono de la presentadora de estudio Kay Adams no estaba encendido.

La actuación en vivo de Beyoncé en el estadio NRG iba a ser la prueba más grande para el gigante de la transmisión y parece que todo salió a la perfección.

Beyonce actúa durante el espectáculo del entretiempo del partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans en el estadio NRG el 25 de diciembre de 2024 en Houston, Texas.

Getty Images

Mahomes lanzó para 320 yardas y tres touchdowns y Kelce tuvo ocho recepciones para 84 yardas y un gol mientras que los Chiefs (15-1) obtuvieron un descanso en la primera ronda y la ventaja de localía en los playoffs de la AFC. Los Steelers (10-6) han perdido tres partidos consecutivos y pueden tener que conformarse con un puesto en el comodín.

Jackson lanzó dos pases de touchdown y corrió para un gol y Derrick Henry tuvo 147 yardas por tierra y un touchdown para ayudar a los Ravens (11-5) a subir al primer lugar en la AFC North, un juego por delante de Pittsburgh.

Netflix aceptó contratos de tres años en mayo para transmitir juegos el día de Navidad. Se espera que la NFL le dé al servicio de transmisión uno de sus días más importantes desde el lanzamiento del sitio en 1998.

Los 282,3 millones de suscriptores de Netflix en más de 190 países pudieron transmitir los juegos, marcando la primera vez que una sola plataforma distribuyó un juego de la NFL a nivel global. Netflix tenía los juegos disponibles en cinco idiomas: inglés, francés, español, portugués y alemán.

Netflix tuvo problemas para transmitir la pelea de Mike Tyson-Jake Paul el 14 de noviembre. La pelea alcanzó su punto máximo en 65 millones de transmisiones simultáneas, incluyendo 38 millones de transmisiones simultáneas en los Estados Unidos. Según el sitio web Down Detector, cerca de 85,000 espectadores reportaron problemas con cortes o interrupciones en la transmisión antes y durante la pelea.

Según NFL Media, los espectadores de los 50 estados sintonizaron en cuestión de minutos de que el programa previo en vivo comenzara y espectadores de casi 200 países vieron el primer juego. Antes de que comenzara el juego entre los Ravens y los Texans, Netflix informó que superó su pico de espectadores simultáneos en cualquier Navidad de los últimos cuatro años.

La NFL estaba jugando sus primeros juegos en un miércoles desde que los Steelers y los Ravens tuvieron que jugar el 2 de diciembre de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La única otra vez que la liga jugó en un miércoles desde 1948 fue en 2012 cuando los Giants y los Cowboys se enfrentaron en el juego inaugural de la temporada.

La NFL jugó sus primeros juegos el día de Navidad en 1971 con un par de juegos de playoffs divisionales. La liga evitó jugar el 25 de diciembre de 1972 a 1988 y trasladó su lista completa de juegos al sábado si el día de Navidad caía en domingo. Desde 1989, ha habido 30 juegos el día de Navidad, nunca más de tres en ese día. Pero la NFL se esforzó por programar dos juegos en miércoles para adaptarse a su acuerdo de $150 millones con Netflix.

No fue la primera vez que los juegos de la NFL se transmitieron exclusivamente en un servicio de transmisión. Los juegos del jueves por la noche de la liga están en su tercera temporada en Amazon Prime Video, Peacock transmitió el juego Packers-Eagles en São Paulo, Brasil, en la primera semana y Prime Video transmitirá un juego de comodines. Además, el paquete “Sunday Ticket” se mudó a YouTube TV el año pasado.

La audiencia más grande para un juego de la NFL transmitido exclusivamente en streaming fue de 23 millones en Peacock para el juego de comodines de la AFC de la temporada pasada entre los Miami Dolphins y los Chiefs.