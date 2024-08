La actriz de El Diario de Noah, Gena Rowlands, muere a los 94 años.

La actriz estadounidense Gena Rowlands, conocida por sus roles en películas como El Diario de una Pasión y Otra Mujer, ha fallecido a la edad de 94 años. Se desconoce la causa de su muerte, pero según informes, había estado sufriendo de Alzheimer. Rowlands, quien fue nominada a un Oscar por A Woman Under the Influence en 1974 y Gloria en 1980, falleció en su hogar en Indian Wells, California. Dejó de actuar en 2015 después de ganar cuatro Emmys, dos Globos de Oro y obtener dos nominaciones al Oscar. Tanto A Woman Under the Influence como Gloria fueron colaboraciones con su ex esposo John Cassavetes. Nacida en Wisconsin, se mudó a Nueva York y protagonizó el debut en Broadway de El Séptimo Año. En 1956 protagonizó la obra de teatro Middle of the Night en Broadway. En 2015, recibió un premio honorífico de la Academia por su larga carrera actoral. “¿Trabajar tanto tiempo? Ni siquiera pensé que viviría tanto tiempo”, dijo recientemente a Variety. También actuó en películas como Faces, Opening Night, Desenganchar las Estrellas, Amarillo y Inglés Roto, Hope Floats, Tempestad, El Trabajo de Brink’s, Tony Rome y La Biblia de Neón. El Diario de una Pasión fue dirigido en 2004 por su hijo Nick Cassavetes, quien recientemente habló con Entertainment Weekly sobre cómo su madre interpretó a un personaje que sufría de demencia. “Pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con él, y ahora, durante los últimos cinco años, ha tenido Alzheimer”, dijo. “Está en plena demencia. Y es tan loco – lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora está en nosotros”.