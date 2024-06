La acción de Nikola está cayendo. Su junta tomó una decisión sombría.

Las acciones del fabricante de camiones eléctricos Nikola (NASDAQ: NKLA) estaban operando a la baja el jueves por la mañana, después de que la empresa anunciara en un archivo regulatorio que llevará a cabo un split de acciones inverso de 1 por 30 la semana que viene.

Según las 10:30 a.m. hora del este, las acciones de Nikola estaban aproximadamente un 23.3% por debajo del precio de cierre del miércoles.

El fabricante de camiones eléctricos Nikola está planeando un split de acciones inverso de 1 por 30 la semana que viene. Fuente de la imagen: Nikola.

El split de acciones inverso de Nikola será más drástico de lo esperado

El próximo split de acciones inverso no es exactamente una sorpresa para los accionistas, pero un detalle clave es nuevo. En la junta anual de Nikola el 5 de junio, los accionistas aprobaron una propuesta que permitía a Nikola llevar a cabo un split de acciones inverso en una proporción entre 1 por 10 y 1 por 30.

La decisión de hacer un split de 1 por 30, el más agresivo permitido bajo la propuesta aprobada, fue tomada por la junta directiva de Nikola la semana pasada y revelada en un archivo de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) el jueves por la mañana.

El split será efectivo inmediatamente después de que cierren los mercados estadounidenses el 24 de junio, el próximo lunes.

Por qué el split de acciones inverso de Nikola no es una buena señal

Los splits de acciones inversos no suelen ser alcistas. Normalmente se realizan cuando el precio de las acciones de una empresa cae por debajo de $1 durante un período prolongado. Las acciones de Nikola no han cerrado en $1 o más desde el 9 de abril.

Nasdaq requiere que las empresas listadas en su bolsa mantengan un precio mínimo de $1 por acción. Si el precio de una acción de una empresa cae por debajo de $1 durante 30 días consecutivos, la bolsa envía a la empresa un aviso formal de que tiene 180 días calendario para volver a cumplir. Si no lo hace, puede ser excluida de la lista.

Hay dos formas obvias para que una empresa vuelva a cumplir: Anunciar noticias que hagan que el precio de las acciones se dispare, o llevar a cabo un split.

La decisión de Nikola de llevar a cabo un split de acciones, y específicamente un split de 1 por 30 en lugar de un split de 1 por 10 (o algo intermedio), sugiere que la junta directiva no ve que el precio de las acciones del fabricante de camiones se dispare por sí solo en un futuro cercano.

Eso, junto con cierto nerviosismo de los inversores tras la declaración de quiebra de la startup de vehículos eléctricos Fisker a principios de esta semana, probablemente es la razón por la que las acciones de Nikola están bajando bruscamente hoy.

John Rosevear no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Nasdaq. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las acciones de Nikola están disminuyendo. Su junta directiva tomó una decisión sombría. fue publicado originalmente por The Motley Fool