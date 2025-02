La acción de AMD acaba de hacer algo que no hacía desde 2023.

El mercado de valores ha tenido un comienzo interesante este año. Durante las primeras semanas de 2025, las acciones tecnológicas en particular exhibieron niveles de impulso similares a los vistos en los últimos dos años, gracias en gran medida al apoyo continuo de la narrativa de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la euforia se detuvo en seco a finales de enero después de que una startup china llamada DeepSeek lanzara un modelo de IA similar al ChatGPT de OpenAI. Lo que sorprendió a los inversores es que DeepSeek afirma haber construido su IA por mucho menos de lo que están gastando las startups de IA en Estados Unidos como OpenAI, Anthropic, Perplexity y otras. No es de extrañar que las acciones tecnológicas hayan caído precipitadamente en las últimas semanas. En particular, las acciones de chips han sido las más afectadas. Desde que las noticias sobre DeepSeek comenzaron a difundirse a finales de enero, las acciones de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) han caído aproximadamente un 10%. A continuación, analizaré algunas tendencias interesantes en la valoración de AMD y exploraré si ahora es un buen momento para comprar acciones del líder en chips.

Una métrica de valoración que encuentro útil es el múltiplo precio/ganancias (P/E) adelantado. Este ratio tiene en cuenta lo que los analistas de Wall Street están pronosticando para las ganancias futuras de una empresa, lo que puede proporcionar una idea de cómo los expertos de la industria están viendo las perspectivas de crecimiento de una empresa en comparación con sus competidores. En la siguiente tabla, he resumido el P/E adelantado y la capitalización de mercado de AMD al final de cada trimestre durante el último año.

Categoría 9/30/2023 12/31/2023 3/31/2024 6/30/2024 9/30/2024 Actual

P/E adelantado 24,6 39,4 53,8 47,4 30,1 25,6

Capitalización de mercado $166 billones $238 billones $292 billones $262 billones $265 billones $194 billones

La capitalización de mercado de AMD ha crecido en aproximadamente $30 mil millones durante este período de 15 meses, mientras que su P/E adelantado de 25,6 está prácticamente en línea con los niveles vistos en septiembre de 2023. La diapositiva a continuación desglosa los ingresos y el beneficio operativo de AMD para 2024. En mi opinión, el detalle más importante en esta diapositiva es la operación de centros de datos de la empresa, ya que este segmento compite más directamente con Nvidia.

El año pasado, el negocio de centros de datos de AMD creció un 94% hasta alcanzar los $12,6 mil millones. Más importante aún, la empresa está generando un apalancamiento operativo significativo en este negocio, como se ve en el aumento de los márgenes de beneficio. Desafortunadamente, el crecimiento lento de las unidades de juegos y embebidos de AMD está frenando los niveles globales de ingresos y beneficios de la empresa, y creo que en eso se centran los inversores.

La similitud del P/E adelantado de AMD entre ahora y septiembre de 2023 implica que los analistas están modelando un aumento proporcional en las ganancias futuras en comparación con el aumento en el precio de las acciones de AMD en el último año más o menos. Por esta razón, el múltiplo P/E adelantado de la empresa se ha mantenido prácticamente estable en lugar de expandirse. En otras palabras, creo que los analistas están modelando tanto un crecimiento continuo en el negocio de centros de datos como una desaceleración continuada en los chips de juegos y embebidos, equilibrando así el panorama de ganancias de la empresa en general.

Personalmente, no estoy completamente alineado con este enfoque. A gran escala, creo que el crecimiento acelerado de los ingresos y beneficios del negocio de centros de datos de AMD superará con creces los otros segmentos que no forman parte del impulso de las GPU. La forma en que veo la valoración de AMD en este momento es que el mercado parece estar aplicando un múltiplo de aproximadamente 10x al beneficio operativo de los centros datos, por lo tanto, el valor de AMD ha crecido aproximadamente $30 mil millones desde septiembre de 2023. Creo que el negocio de centros de datos de AMD es mucho más valioso que $30 mil millones a largo plazo.

*Los retornos de Stock Advisor hasta la fecha del 7 de febrero de 2025

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook, y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas calls de enero de 2026 a $395 en Microsoft y cortas calls de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación. La acción de AMD acaba de hacer algo que no había hecho desde 2023 fue publicado originalmente por The Motley Fool.