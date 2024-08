Kym Marsh suelta como Cruella De Vil en 101 Dálmatas.

Pero las audiencias en Manchester están descubriendo que ha descubierto su lado oscuro interpretando a la despiadada y asesina de perros Cruella De Vil en 101 Dálmatas, el Musical.

(Imagen: Phil Tragen)

Ella dijo: “Disfruto interpretando roles villanos porque están tan lejos de mí que realmente tienes que intentar meterte en la cabeza de esa persona.

“Pero intentar meterte en la cabeza de una persona que quiere desollar cachorros para usar su piel es especialmente ajeno para mí porque soy una amante de los perros. Tengo dos propios y los adoro.”

Cruella no es solo cualquier villana, es la villana más fabulosa que hay y Kym no puede esperar para estar frente a una audiencia.

“Creo que a la gente le va a encantar”, dijo. “Los disfraces son geniales y cuando entra ella simplemente está a cargo de todo, es el personaje más divertido de todos.”

“Lo mejor de todo, dice Kym, es su cabello de Cruella. Por supuesto, llevará ese famoso look en blanco y negro “pero”, bromea, “no será solo una peluca. Habrán varios cambios y no es lo que esperas de ella. ¡Vamos a ser Cruella De Vil por diez!”

Sin embargo, Kym menciona que uno de los grandes desafíos del papel ha sido volver al modo de canto después de muchos años concentrándose en otras actividades.

(Imagen: Johan Persson)

“Si no cantas, olvidas”, dijo, agregando que aunque tuvo un papel en el musical de Take That Greatest Days el año pasado, “no tenía mucho que cantar en eso, no había solos ni nada muy exigente.”

“Mientras que en esto tengo mis propias canciones y mucho que aprender.”

Los ensayos para la gira por el Reino Unido de 101 Dálmatas coincidieron con la filmación de la serie de televisión de la BBC Waterloo Road en la que Kym interpreta a la trabajadora del comedor Nicky.

“Me quedé bastante abrumada con todo, pensando ‘¿qué estoy haciendo?’ pero de una buena manera. Simplemente me concentré en vivir y respirar durante esas semanas.”

Kym siempre ha sido hábil para equilibrar responsabilidades, comenzando como artista, mientras criaba a dos hijos como madre soltera. Acredita a sus padres por su impulso para tener éxito.

(Imagen: Newsquest)

“Quedé embarazada a una edad muy joven y mis padres decían ‘esta es aún más razón para que continúes y sigas persiguiendo tu sueño y construyas la vida que deseas, no solo para ti sino también para los niños’.”

“Siempre me sentí motivada y animada y estoy agradecida por eso.”

Su primera oportunidad llegó con Popstars, el programa de ITV en el que ella y otros cuatro fueron seleccionados para formar parte del grupo Hearsay; el programa que abrió el camino para Pop Idol y The X Factor.

Reflexionando sobre esos días, Kym dice que fue un “tiempo único y muy extraño”, pero también una gran experiencia de aprendizaje.

“Éramos conejillos de indias y la gente nos veía pensando ‘¿qué va a pasar ahora?’”, dijo. “La gente esperaba que falláramos y cada movimiento que hacíamos, había comentarios al respecto.”

Después de Hearsay, la transición de Kym a la actuación fue “por accidente”. Después de dejar Hearsay y comenzar una carrera en solitario, fue eliminada por el sello discográfico pero le ofrecieron un papel en una producción del West End de Saturday Night Fever.

“Una vez que empecé a hacer eso, recordé mi amor por la actuación que tenía cuando era adolescente pero no había seguido porque sentía que podía ganar dinero cantando en pubs y clubes”, dijo.

Siguieron más roles de actuación, incluyendo el de Michelle Connor en Coronation Street. Inicialmente, se esperaba que Kym estuviera en el famoso culebrón de televisión solo por cuatro episodios, pero su personaje resultó ser un éxito con los espectadores y la invitaron a regresar.

(Imagen: Johan Persson)

“Nunca en un millón de años pensé o esperé que fuera así”, dijo. “He sido muy afortunada ya que he tenido algunas oportunidades increíbles y muchas personas han creído en mí incluso si yo no necesariamente creía en mí misma.”

Kym es ahora una de las caras de la televisión diurna como presentadora del programa matutino de la BBC Morning Live en el que ha aparecido desde su lanzamiento en 2020 y ha desarrollado una gran relación con su copresentador, Gethin Jones.

“Fui muy afortunada de ser emparejada con él porque es un copresentador muy generoso”, dijo. “Me tomó bajo su ala y he aprendido mucho de él.”

A pesar de todo el éxito, Kym ha enfrentado algunos desafíos personales difíciles.

En enero, su padre David murió tras una larga batalla contra el cáncer de próstata.

“Mi papá era realmente la figura principal de la familia”, dijo. “Es una gran pérdida. Siempre es muy complicado no tenerlo aquí.”

“Para que no pueda verme interpretar este papel me entristece mucho porque creo que le encantaría. Solo espero que esté conmigo todas las noches en el escenario.”

Su hija Emilie sigue los pasos de Kym y ambas aparecieron en Greatest Days.

En cuanto a Kym, está considerando hacer algún drama televisivo sustancioso y más películas en el futuro, pero realmente, dice, está feliz de ver a dónde la lleva la vida.

“Un minuto estoy sirviendo patatas fritas y frijoles en la cafetería de Waterloo Road y al siguiente estoy siendo Cruella vistiendo piel de jirafa falsa. Es una vida extraña que llevo”, se rió.

101 Dálmatas, el Musical, está en el Teatro Palace de Manchester hasta el sábado 10 de agosto. Detalles en www.atgtickets.com

