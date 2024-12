Kylian Mbappé: Se cierra investigación por presunta violación en Suecia vinculada al futbolista

La fiscal de mayor rango, la Sra. Chirakova, quien encabezó la investigación preliminar, consideró que las pruebas “no eran suficientes para continuar y, por lo tanto, se cerró la investigación”. Se informó que la presunta violación y dos casos de acoso sexual ocurrieron en un hotel en la capital sueca el 10 de octubre. Varios medios de comunicación suecos, incluidos los periódicos Aftonbladet y Expressen, así como el radiodifusor público SVT, nombraron a Mbappé como sospechoso. Él había estado visitando Estocolmo en ese momento. Se vio a la policía visitando el hotel Bank donde se había alojado, y luego los agentes se fueron con bolsas. Un informe dijo que habían tomado ropa del hotel como evidencia. El domingo, hablando por primera vez sobre el caso en el programa de televisión francés Clique, Mbappé dijo que no estaba involucrado. “No he recibido nada, ninguna citación… No estoy implicado.”