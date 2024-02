Kylian Mbappé, P.S.G. y los peligros de un matrimonio sin amor

En este momento, Kylian Mbappé lo significa. Los reportes del jueves sobre su decisión de dejar el Paris St.-Germain, su equipo local, podrían haber llevado consigo un inconfundible sentido de déjà vu.Pudieron, uniformemente, haber carecido de una sola cita directa de algún involucrado, asegurándose de que todas las partes tengan espacio precioso para maniobrar en caso de que la situación cambie en las próximas semanas. Pudieron haber sido copiadas y pegadas, casi textualmente, de la última vez que esto sucedió, y la vez anterior. Pero esto es diferente. Esto no es un engaño de negociación. Esto no es una lucha de poder. Se va. No, en serio. Con cuenta regresiva de cinco.

Dado el trasfondo, por supuesto, la respuesta cínica también es la sensata. Mbappé tiene antecedentes aquí, después de todo. Pasaron menos de dos años desde que él y el P.S.G. llegaron por última vez al borde, sus cajas empacadas, su escritorio vaciado, su carta de despedida firmada.Y luego, justo cuando el Real Madrid estaba preparando el Bernabéu para una presentación festiva, Mbappé retrocedió. Precisamente lo que lo convenció para quedarse en París en 2022 no está claro. Quizás fue la intervención de Emmanuel Macron, el presidente francés. Quizás fue la promesa de tener una influencia inusual en la política de transferencias del club.

Sin embargo, ahí estaba él, abrazando un jersey junto a Nasser al-Khelaifi, el presidente del P.S.G., repitiendo catecismos de que nunca podría dejar a su equipo, su ciudad, su país, tan a menudo que para el final de la conferencia de prensa, probablemente Mbappé también lo creía. Todavía no hay razón para creer que este escenario no se repetirá en los próximos cuatro a seis meses.

Y, sin embargo, el hecho de que estemos aquí de nuevo, y tan pronto, vale la pena evaluarlo. Ilustra, en primer lugar, cuán curiosamente carente de amor ha sido la unión entre Mbappé y el P.S.G. Cuando se unió al club, en 2017, era posible detectar un romance incluso en medio del vertiginoso torbellino de ceros y comas necesarios para describir las cifras involucradas.

Sin embargo, ha marcado cientos de goles y ha creado cientos más. Con frecuencia ha demostrado ser decisivo en los partidos, más recientemente el miércoles, cuando llevó a su equipo en apuros a la victoria contra la Real Sociedad en la Liga de Campeones.

Pero elegir un momento icónico y definitorio es más esquivo. La mayoría de sus logros domésticos están marcados de alguna manera por el hecho de que, bueno, el éxito del P.S.G. es esencialmente inevitable. Cada uno de los triunfos anteriores del club en la Liga de Campeones no ha demostrado ser más que una estación de paso en un camino hacia la decepción.

Los gloriosos interludios en la carrera de Mbappé, las cosas que, si se retirara mañana, sería recordado por, al contrario, han llegado con el equipo nacional francés, tanto en la victoria en la Copa del Mundo 2018 como en la eventual decepción en Qatar, cuatro años después. No hay vergüenza en esto; Pelé es mejor recordado internacionalmente con la camiseta amarilla de Brasil, después de todo, en lugar de en el blanco brillante de Santos.

Aún así, es probablemente justo asumir que no es exactamente lo que Mbappé pretendía para su carrera; ciertamente no es lo que el P.S.G. tenía en mente cuando hizo de un joven de 18 años el segundo jugador más caro de la historia en el verano de 2017. Mbappé, junto con Neymar primero y Lionel Messi después, también debía establecer el club como un verdadero superpoder, un igual del Real Madrid, el Bayern Múnich y los gigantes de la Liga Premier. No ha resultado de esa manera. No importa cuánto dinero el club haya lanzado al problema, no importa qué entrenador haya nombrado, Mbappé lleva a su sexto, o qué enfoque haya tomado en el mercado de fichajes, el P.S.G. no ha logrado colarse en la élite. Todavía nunca ha sido campeón de Europa. A veces ha estado peligrosamente cerca de ser una especie de broma.

La tentación, entonces, es leer la historia de Kylian Mbappé y el P.S.G. como una fábula complaciente. Podría, al mismo tiempo, ser construido como una parábola sobre el beneficio mutuo no siendo lo mismo que el amor, una obra de teatro moral sobre la influencia distorsionadora del dinero y un estudio de caso deportivo sobre la limitada funcionalidad del polvo de estrellas como material de construcción.

O, quizás, resulte que no sea ninguna de esas cosas. Todavía no sabemos cómo termina la historia. Después de todo, hemos estado aquí antes. Mbappé estuvo en serio entonces, también. Ya estaba decidido. Significaba. Iba a cumplir su sueño de la infancia de jugar para el Real Madrid. Iba en busca de otra historia de amor.

Y luego, al final, retrocedió. La oferta del Real Madrid no fue lo suficientemente convincente como para convencerlo, y ningún otro equipo pudo acercarse. Incluso en las torres empapadas de efectivo de la Premier League, el dinero necesario para hacer un trato por Mbappé era demasiado alto para considerarlo. Mbappé quería un contrato que reflejara su valor.

Pero el valor no es una cifra fija. Depende enteramente del contexto. Apenas sucede que Mbappé vale más para su club local de lo que vale para cualquier otro. Es esa la realidad, de hecho, la que subyace en su relación: un acuerdo, en términos generales, sobre lo que vale. Tal vez, esta vez, será diferente.

Quizás, para realzar su legado, tenga que sacrificar algo más. O quizás, una vez más, descubrirá que, no importa cuánto quiera irse, su precio sea simplemente demasiado alto. Tal vez, a pesar de la falta de amor y las promesas rotas, el mejor jugador de su generación no tenga a dónde más ir.

Puede, por supuesto, haber sido completamente fortuito, uno de esos caprichos regulares que surge del inesperadamente complicado negocio de programar partidos de fútbol: los dos contendientes más fuertes para ganar la Liga de Campeones esta temporada estuvieron en acción en la noche inaugural de los octavos de final.

Afortunado accidente o no, sin embargo, la UEFA bien podría haber considerado esa primera noche de tarjetas como una muestra de la fuerza perdurable de la competición: el Manchester City, campeón vigente de todo, en una pantalla; el Real Madrid, el aristócrata de los aristócratas, en la otra. Sin embargo, el efecto fue lo contrario.

El F.C. Copenhague y el RB Leipzig lucharon asiduamente contra sus ilustres oponentes, pero los resultados de ambos partidos nunca estuvieron realmente en duda. La UEFA ha estado preocupada durante años por el hartazgo percibido de la fase de grupos del torneo, por eso se está cambiando, pero en realidad el problema se trasladó a los octavos de final hace tiempo.

Y no es uno que se pueda resolver manipulando el formato…