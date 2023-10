Kyiv planea interrumpir el tránsito de gas ruso a Europa a fines de 2024

Ukraine no tiene la intención de prorrogar el contrato de tránsito de gas ruso una vez que expire a finales de 2024, según declaró Oleksiy Chernyshov, presidente de la empresa estatal de petróleo y gas Naftogaz, en una entrevista con Radio Liberty publicada el 28 de octubre.

Ucrania está cumpliendo el contrato actual para seguir siendo un socio confiable para Europa, a pesar de que Rusia no paga todos los contratos, afirmó Chernyshov.

“Pero este contrato expira a finales de 2024, y no tenemos la intención ni la iniciativa de prorrogarlo”, dijo.

El gigante energético ruso Gazprom no paga por el tránsito hasta la estación de medición de gas en Sohranivka (Óblast de Lugansk), que se encuentra en el territorio ocupado.

“Gazprom no paga según el contrato en esta dirección, por lo que Naftogaz no recibe suficientes fondos para proporcionar realmente (tránsito), y aún así cumple con sus obligaciones, presentando demandas contra Gazprom para que cumpla con sus obligaciones”, dijo Chernyshov.

“Pero al mismo tiempo, estamos reservando todas las capacidades y puntos de salida desde Ucrania para estar listos para cumplir con las obligaciones contractuales y apoyar a nuestros socios europeos”.

Ucrania continúa transitando gas ruso solo para apoyar a sus colegas europeos que necesitan este volumen de gas, dijo Chernyshov.

La Unión Europea ha anunciado su intención de dejar de consumir gas ruso por completo para 2027.

Sin embargo, Hungría y Eslovaquia hasta ahora han hecho poco preparativo para renunciar al uso de gas ruso.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine