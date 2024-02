Kyiv pide a la ONU y la Cruz Roja que investiguen la ejecución de prisioneros de guerra ucranianos en Avdiivka.

Desarrollos clave el 20 de febrero: El defensor del pueblo pide a la ONU, Cruz Roja investigar la ejecución de prisioneros ucranianos en AvdiivkaSuecia revela su mayor paquete de ayuda defensiva para Ucrania por valor de $682 millonesEl número de muertos del ataque ruso en la región de Sumy asciende a 5: El defensor del pueblo de Ucrania insta a la ONU y la Cruz Roja a investigar las ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos en el punto estratégico Zenit en Avdiivka. Ucrania se retiró de Avdiivka el 17 de febrero después de meses de resistencia contra la ofensiva rusa. Durante la retirada, varios soldados ucranianos gravemente heridos no pudieron ser evacuados del punto estratégico Zenit debido a los bombardeos continuos y el completo cerco del área, dijo la Brigada 110 de Ucrania el 19 de febrero. Las fuerzas ucranianas supuestamente contactaron a organizaciones que negocian con Rusia sobre intercambios de prisioneros para proporcionar ayuda a los soldados heridos desarmados. El ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, anunció el 20 de febrero un paquete de ayuda militar por valor de 7.100 millones de coronas suecas (682 millones de dólares) para Ucrania, el más grande de Estocolmo hasta la fecha. Este paquete ayuda a Ucrania a satisfacer algunas de sus necesidades más apremiantes y está en línea con las coaliciones de capacidad militar que se están formando dentro del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

El número de muertos del ataque ruso contra la comunidad Nova Sloboda en la región de Sumy en la madrugada del 20 de febrero ha aumentado a cinco, informó la administración militar regional. Bild: Alemania planea enviar sistemas de misiles de largo alcance, no se mencionan los misiles Taurus

Las partes de la coalición alemana están preparando una propuesta de armas para Ucrania que no incluye misiles de crucero Taurus, según informes de los medios alemanes el 20 de febrero. Según Bild, el plan abordará “el suministro de sistemas de armas de largo alcance y municiones necesarias adicionales para permitir que Ucrania … dirija ataques selectivos de acuerdo con el derecho internacional en objetivos estratégicamente relevantes en la retaguardia del agresor ruso”.

Kyiv dice que ‘responderá firmemente’ si Moscú intenta involucrar a Transnistria en la guerraKyiv ‘responderá firmemente’ si Moscú intenta involucrar a la región de Moldavia controlada por Rusia, Transnistria, en la guerra contra Ucrania y desestabilizar la situación en Moldavia, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.