Kyiv busca mostrar apoyo en una cumbre gigante suiza.

Hace 1 horas por Sarah Rainsford, corresponsal en Europa del Este EPA Decenas de líderes mundiales estarán en la conferencia en Bürgenstock Este fin de semana, un resort suizo aislado sobre el lago Lucerna se transformará cuando decenas de líderes mundiales y miles de soldados y policías desciendan sobre Bürgenstock. Los suizos esperan que la cumbre de Ucrania pueda producir los primeros bocetos tentativos para un proceso de paz, unos 28 meses después de que Rusia invadiera a su vecino. Es la reunión más grande para Ucrania desde la invasión a gran escala. Pero con actores clave como China ausentes, y el presidente ruso Vladimir Putin emitiendo un nuevo ultimátum – exigiendo la capitulación de Ucrania y llamando a eso una propuesta de paz – las expectativas de progreso significativo son bajas. Rusia no ha sido invitada. Para Ucrania, el simple hecho de que se lleve a cabo esta reunión es positivo. Los políticos en Kyiv han estado elogiando a cada participante confirmado como un gesto de apoyo. Para ellos, la cumbre gigante debería demostrar a Moscú que el mundo está del lado de Ucrania y del derecho internacional. Reuters El presidente ruso emitió un nuevo ultimátum que implica la rendición de tierras. Viene en un momento difícil. Ha habido una nueva ofensiva rusa en el noreste, cerca de Kharkiv, y los misiles están golpeando hogares y plantas de energía en toda Ucrania con una intensidad renovada. Por lo tanto, el tamaño importa cuando se trata de la cumbre. Pero también lo hace el contenido. “Es importante establecer un marco político y legal para la paz futura. Para mostrar que la paz solo puede lograrse en el marco de los 10 puntos de Zelensky,” el diputado ucraniano Oleksandr Merezhko expone el caso desde Kyiv. “Eso incluye la integridad territorial de Ucrania y su soberanía.” Se refiere a una fórmula de paz presentada a finales de 2022 por el presidente de Ucrania que insiste en obligar a Rusia a devolver toda la tierra ocupada. EPA El señor Zelensky presentó su propio plan de 10 puntos para la paz a finales de 2022 Ucrania ahora quiere reunir a tantos países como sea posible detrás de su fórmula, ejerciendo “presión psicológica” sobre Rusia para que acepte esos términos, si llega a esa etapa. En este momento, eso parece poco probable. Esta cumbre se propuso por primera vez cuando la situación en el campo de batalla parecía más prometedora para Kyiv: un momento óptimo para intentar dar forma a los términos de cualquier futuro acuerdo de paz. Desde entonces, la dinámica ha cambiado. Reuters Kharkiv, donde está este centro comercial, ha sido afectado por los ataques aéreos rusos en las últimas semanas “Creo que la base que cree que esta no es una guerra que se pueda ganar para Ucrania está creciendo,” argumenta Sam Greene, del Centro de Análisis de Política Europea, o CEPA. Señala a un “sector significativo” del establecimiento de política exterior de EE.UU. que cree que Ucrania debería “cortar sus pérdidas”, así como el aumento del apoyo en Europa a los partidos de derecha más simpáticos a Moscú. “Creo que una cosa que este evento pretende hacer, es unir el apoyo detrás de la visión de Ucrania de un resultado aceptable,” dice el profesor Greene. Pero la asistencia es menos prometedora de lo que Ucrania y Suiza esperaban. Reuters El presidente de EE.UU. es notable por su ausencia en el evento Joe Biden no vendrá en persona, una decisión que molestó al Sr. Zelensky. Y los intentos de conseguir que países clave de los “Global South” – no aliados instintivos de Ucrania – se unan, solo tuvieron éxito parcial. India, Brasil y China son todos ausentes o envían representantes de bajo nivel. Los funcionarios rusos se han alineado para restar importancia al evento. Es “sin valor” y un “callejón sin salida”, según el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Pero Moscú ha estado presionando a sus aliados para boicotear la cumbre de todos modos. “Eso es un punto en contra,” admite Oleksandr Merezhko. “Parece que China decidió apoyar a su socio estratégico sin límites, Rusia, no al proceso de paz: el agresor, no la paz.” En la víspera del evento, Vladimir Putin intentó echar leña al fuego al esbozar sus propias condiciones para una supuesta paz: el hombre que invadió a Ucrania, sin provocación, ahora quiere que Kyiv capitule. Entre otras cosas, el Sr. Putin exige que Ucrania entregue las cuatro regiones que Rusia afirma haber anexado, incluidas las áreas que permanecen bajo control de Kyiv. Kyiv desestimó eso de inmediato como “absurdo”. La reunión en el lago Lucerna se centrará en tres de los puntos menos controvertidos de la fórmula de paz del presidente Zelensky: las cuestiones de seguridad nuclear, llevar alimentos a los mercados globales y traer de vuelta a casa a los niños ucranianos secuestrados y a los prisioneros. Ir más allá de eso no sería productivo. No en este momento, cuando ni Ucrania ni Rusia están listos para abandonar la lucha. “Creo que desde la perspectiva ucraniana, viendo lo que está pasando en la línea del frente, lo que realmente necesitan no es un compromiso con la paz, ciertamente no a cualquier costo,” argumenta Sam Greene, de los aliados de Kyiv. “Necesitan un compromiso para ganar la guerra.”