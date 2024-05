Kulveer Ranger: Miembro tory renuncia a su puesto después de exabrupto borracho en el bar del parlamento | Noticias de Política

Un par del Tory ha renunciado a la vara del gobierno después de que se descubrió que había intimidado y acosado a dos personas estando ebrio.

Lord Ranger, un ex asesor de Boris Johnson, enfrenta la posibilidad de ser expulsado de los bares de la Casa de los Lores tras una investigación sobre su comportamiento.

Se ha disculpado por su comportamiento y renunciado a la vara, lo que significa que deberá sentarse como un par no alineado.

Una declaración de la oficina de la vara dijo: “Lord Ranger ha renunciado a la vara del gobierno y se disculpó por sus acciones, que fueron una violación inaceptable de los estándares de la Cámara y del parlamento.

El Comité de Conducta de la Casa de los Lores recomendó que Lord Ranger fuera suspendido de la Cámara por tres semanas tras una investigación sobre un incidente en el Bar de los Extranjeros del parlamento en enero.

El comité también recomendó que se le prohíba la entrada a los bares de la Casa de los Lores durante 12 meses.

El informe del comité dijo que Lord Ranger estaba “visiblemente ebrio” y hizo “varios comentarios inapropiados” a un grupo de personas.

Luego regresó al mismo grupo y “actuó de manera agresiva, gritando y maldecía”, llamándolos “inútiles” e “invadiendo su espacio personal”.

Lord Ranger se desempeñó como asesor de transporte del Sr. Johnson cuando era alcalde de Londres y fue ennoblecido en la lista de honores de renuncia del ex primer ministro.

Posteriormente se disculpó con los denunciantes, diciendo que no recordaba el incidente pero estaba “profundamente mortificado por las descripciones de mi comportamiento” y “entristecido al saber que les causé molestias”.

No intentó excusar su comportamiento pero dijo que fue un “estallido completamente atípico” en un momento en que los problemas de salud de su esposa e hijos habían “tenido un gran impacto” en su salud física y mental.

El comité dijo: “El comportamiento de intimidación de Lord Ranger fue prolongado en duración, con dos incidentes separados por hasta una hora, el alcohol fue un factor importante y llevó a un hallazgo de acoso además de intimidación.”

El comité también notó el impacto en los denunciantes, uno de los cuales dijo que el incidente la había vuelto “más cautelosa en sus interacciones con las personas” y le había causado problemas para dormir.

Además de suspender a Lord Ranger durante tres semanas, el comité recomendó que se le prohíba la entrada a los bares de la Casa de los Lores por 12 meses para “subrayar la desaprobación de la Cámara por la mala conducta relacionada con el alcohol” e invitó a las autoridades de la Cámara de los Comunes a instituir una prohibición similar para sus propias instalaciones.

Se espera que las sanciones sugeridas sean aprobadas por los pares, quienes se espera que voten sobre las recomendaciones a principios de junio.