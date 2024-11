Kristian White: Oficial culpable de matar a una mujer de 95 años con Taser.

La policía y los paramédicos fueron llamados a Yallambee Lodge – en la ciudad de Cooma, a unos 114 km al sur de Canberra – alrededor de las 04:00 el día del incidente, después de que la Sra. Nowland fuera vista deambulando por la residencia de ancianos con dos cuchillos de carne dentados. El juicio en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur (NSW) escuchó que la Sra. Nowland, aunque no había sido diagnosticada formalmente con demencia, había estado mostrando signos de deterioro cognitivo en los meses previos a su muerte y a veces se había comportado agresivamente hacia el personal de atención médica. En un momento de esa noche ingresó a la habitación de otro residente sosteniendo los cuchillos, aunque él le dijo al tribunal que no se sentía inseguro, y también más tarde arrojó una de las cuchillas a un miembro del personal. Cuando los servicios de emergencia encontraron a la Sra. Nowland, le pidieron repetidamente que soltara el cuchillo de su mano derecha y, usando guantes gruesos, intentaron desarmarla ellos mismos, según se informó en el tribunal. En los momentos previos a ser alcanzada por la pistola Taser, las imágenes presentadas al jurado mostraron a la anciana usando su andador para avanzar lentamente – 1m en el transcurso de un minuto – antes de detenerse y levantar la hoja. White advirtió a la Sra. Nowland que su arma estaba apuntando hacia ella, antes de decir “qué demonios” y disparar, mientras ella aún estaba a 1.5m-2m de distancia. Ella cayó y se golpeó la cabeza, desencadenando una hemorragia cerebral fatal. “¿A quién podría haber herido en ese momento? A nadie,” dijo el fiscal de la corona Brett Hatfield, resumiendo su caso para el jurado la semana pasada. Dijo que White había usado su arma solo tres minutos después de encontrar a la mujer: “Estaba harto, impaciente, no dispuesto a esperar más tiempo.” Sin embargo, en un informe de incidente escrito, el oficial – que había sido relevado de sus funciones mientras enfrentaba el tribunal – dijo que desplegó su Taser porque sentía que se avecinaba “una confrontación violenta”. En el tribunal agregó que no pensaba que la Sra. Nowland sería “herida significativamente” y que estaba “devastado” por su muerte. La defensa señaló evidencia de uno de los paramédicos y del compañero policial de White, quienes dijeron que la Sra. Nowland los había hecho sentir miedo por su seguridad. “Pensé que iba a ser apuñalada,” dijo Jessica Pank, también una sargento, también estuvo de acuerdo en que fácilmente podrían haberse movido a un lugar seguro, dada la movilidad limitada de la Sra. Nowland. La familia de la Sra. Nowland, que estuvo en la corte para escuchar el veredicto del jurado, agradeció a los fiscales, al juez y al jurado. “La familia tomará un tiempo para aceptar la confirmación del jurado de que la muerte de Clare a manos de un oficial de policía de NSW en funciones fue un acto criminal e injustificado”, dijeron en un comunicado emitido por un abogado, que también solicitó privacidad. La comisionada de la policía de NSW, Karen Webb, dijo el miércoles que la situación de empleo de White sigue bajo revisión legal. Añadió que las políticas y entrenamiento de Taser de la fuerza también fueron revisados pero se consideraron apropiados. “La muerte de Clare Nowland es una terrible tragedia… esto nunca debió haber ocurrido,” dijo. White, quien permanece en libertad bajo fianza, será sentenciado en una fecha posterior.