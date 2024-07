Krejcikova aguanta a Paolini para ganar el título de Wimbledon por Reuters

“

Por Martyn Herman

LONDRES (Reuters) – Barbora Krejcikova resistió al favoritismo de la multitud italiana Jasmine Paolini para ganar el título de individuales de Wimbledon el sábado, prevaleciendo por 6-2 2-6 6-4 en un soleado Centre Court.

La especialista en dobles checa dominó el primer set con una actuación casi perfecta, pero luego fue sacudida por un deslumbrante contraataque de Paolini que envió el partido a un set definitivo.

El impulso parecía estar del lado de la séptima favorita Paolini, pero un tercer set ajustado se inclinó hacia la semilla 31 Krejcikova cuando rompió el saque en 3-3 gracias a un doble falta.

Sirviendo para el título en 5-4, Krejcikova mantuvo la calma, desperdiciando dos puntos de partido y salvando dos puntos de quiebre antes de sellar la victoria al tercer intento.

“Me decía a mí misma que tuviera valentía y que si el juego no iba por mi camino todavía estaríamos 5-5 y continuaríamos”, dijo Krejcikova, quien fue observada por la nueve veces campeona de individuales checa Martina Navratilova, al describir el final de nervios.

Antes de recibir el trofeo, la joven de 28 años también rindió homenaje a su amiga, mentora y también nativa de Brno, Jana Novotna, campeona de Wimbledon en 1998, quien falleció en 2017.

“Jana fue la que me dijo que tenía potencial y que debería convertirme en profesional y antes de fallecer me dijo que fuera y ganara un Grand Slam”, dijo Krejcikova, quien añade el título de Wimbledon a su triunfo en el Abierto de Francia 2021 y también posee 10 títulos de dobles de Grand Slam, incluidos dos en el All England Club.

Mientras hubo lágrimas de alegría para la checa, fue una pena para la popular Paolini que perdió la final del Abierto de Francia hace algunas semanas y estaba tratando de convertirse en la primera italiana en ganar un título individual de Wimbledon.

“Hoy estoy un poco triste. Intento seguir sonriendo porque debo recordar que hoy sigue siendo un buen día, llegué a la final de Wimbledon”, dijo Paolini, cuya alegre y alegre personalidad ha iluminado el torneo.

Krejcikova buscaba continuar una tradición de campeonas de Wimbledon nacidas en la República Checa, incluida Marketa Vondrousova, quien ganó el título el año pasado, y comenzó de manera dominante.

Golpeando la pelota con velocidad y precisión, rompió el saque en el primer juego antes de mantenerse para una ventaja de 2-0.

Paolini, quien venció a Donna Vekic en la semifinal femenina más larga de Wimbledon para convertirse en la primera mujer italiana en llegar a la final, resistió algunos golpes fuertes en su próximo juego de servicio para sumar en el marcador.

La multitud en el Centre Court cobró vida en el cuarto juego cuando Paolini mostró una cobertura de cancha increíble para mantenerse en un punto, pero en vano ya que Krejcikova mantuvo el marcador en 3-1.

Hablando consigo misma entre puntos, Paolini intentó motivarse frente a un ataque de Krejcikova, pero otro juego de servicio perdido la dejó tambaleándose y la checa se quedó con el primer set en 35 minutos unilateral.

Paolini desapareció de la pista, presumiblemente para tomar aire, y regresó con energía. Inmediatamente el impulso cambió a su favor cuando aprovechó la primera caída de Krejcikova para moverse hacia una ventaja de 3-0 con algunos ganadores fluidos.

De repente era Krejcikova quien lucía tensa con dobles faltas consecutivas añadiendo más combustible al fuego de Paolini, pero la checa se estabilizó para evitar quedarse atrás 4-0.

Todo era de Paolini ya que montaba el ánimo de la multitud para llevar la final a un set decisivo.

Parecía lista para unirse a Francesca Schiavone (Abierto de Francia 2010) y Flavia Pennetta (Abierto de Estados Unidos 2015) en la lista de campeonas de Grand Slam individuales italianas, pero Krejcikova utilizó toda su experiencia para recuperar el control.

Krejcikova sacó cinco saques directos en el set final y cuando Paolini vaciló en 3-3 resultó decisivo.”