KKR, CrowdStrike y GoDaddy se unirán al S&P 500 en el rebalanceo del índice

(Bloomberg) — KKR & Co. Inc., CrowdStrike Holdings, Inc. y GoDaddy Inc. se unirán al S&P 500 como parte de su último cambio de ponderación trimestral.

Las empresas reemplazarán a Robert Half Inc., Comerica Inc. e Illumina Inc, según un comunicado de prensa de S&P Dow Jones Indices publicado el viernes. Los cambios entrarán en vigor antes de la apertura del mercado el lunes 24 de junio.

La inclusión de KKR, con sede en Nueva York, subraya el enorme crecimiento del negocio de inversión privada en los últimos años. KKR, fundada en 1976 por Henry Kravis, Jerome Kohlberg y George Roberts, recientemente presentó un plan para alcanzar al menos $1 billón de activos bajo administración en cinco años, en parte atrayendo a jubilados e individuos. Famosa por sus movimientos de capital privado, la firma se ha expandido a través de estrategias que van desde adquisiciones y crédito hasta infraestructura, bienes raíces y seguros.

Las acciones de KKR subieron un 6.5% en las operaciones posteriores al cierre.

Mientras tanto, las adiciones de CrowdStrike y GoDaddy llegan en un momento en el que los inversores bursátiles se inclinan hacia las empresas de software en un intento por captar el crecimiento de la computación en la nube e inteligencia artificial.

Las acciones de la firma de ciberseguridad CrowdStrike subieron un 9% en las operaciones posteriores al cierre. La acción ha más que duplicado su valor en el último año para convertirse en el segundo mejor desempeño en el índice Nasdaq 100, superado solo por Nvidia Corp.

El martes, CrowdStrike publicó resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street, a pesar de una disminución en el gasto que ha desafiado a sus rivales en ciberseguridad.

Las acciones de la empresa de plataformas web GoDaddy han ganado aproximadamente un 30% hasta el cierre del viernes. Las acciones subieron un 4% en las operaciones posteriores al cierre el viernes.

Para calificar para el S&P 500, las empresas deben ser firmas estadounidenses altamente líquidas con una capitalización de mercado de al menos $18 mil millones y cumplir con estándares de rentabilidad, liquidez y flotación de acciones. Según la metodología de mayo, los umbrales para el índice S&P MidCap 400 y el índice S&P SmallCap 600 son de $6.7 mil millones a $18.0 mil millones y de $1.0 mil millones a $6.7 mil millones, respectivamente.

La inclusión en el índice se está volviendo más importante para las empresas en un mundo cada vez más dominado por fondos de inversión pasiva. Además, un lugar en el codiciado S&P 500 impulsa el perfil del inversor de una empresa y aumenta la liquidez comercial, factores que potencialmente pueden impulsar el precio de sus acciones.

La expulsión del índice puede afectar los precios de las acciones, ya que los inversores pasivos se ven obligados a vender las acciones y realinearse con la nueva composición del S&P 500.

