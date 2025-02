Khamenei de Irán denuncia negociación con EE.UU. pero parece dejar la puerta entreabierta.

El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, dijo que negociar con los Estados Unidos era “imprudente, no inteligente y no honorable”, solo unos días después de que el presidente Trump dijera que estaba dispuesto a reanudar las negociaciones con Teherán. Pero el Sr. Khamenei se detuvo antes de ordenar al gobierno de Irán, que durante meses ha enviado señales de que está interesado en negociaciones, que no se involucre con Washington. Y aunque el Sr. Khamenei hizo un gesto inusual el año pasado de apertura a las conversaciones, en general ha mantenido una postura públicamente hostil hacia Washington, incluso permitiendo en silencio que los funcionarios iraníes negocien. En comentarios el viernes, el Sr. Khamenei argumentó que las experiencias anteriores de Irán negociando con los Estados Unidos demostraron que Washington podría fácilmente retractarse de los acuerdos. Bajo la administración anterior del Sr. Trump, los Estados Unidos se retiraron unilateralmente de un acuerdo nuclear en el que Irán limitaría su enriquecimiento y almacenamiento de uranio a cambio de alivio de las sanciones. “Negociar con Estados Unidos no resolverá ningún problema. ¿La prueba? La experiencia”, dijo el Sr. Khamenei, según la agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, que dijo que sus comentarios se produjeron durante una reunión con comandantes y personal de las fuerzas armadas iraníes. “La misma persona que está ahora en el cargo rompió el acuerdo”, dijo el Sr. Khamenei. “No se debería negociar con un gobierno como este. Negociar es imprudente, no inteligente, no honorable.” Ali Vaez, director del proyecto de Irán para el Grupo de Crisis Internacional, dijo en las redes sociales que los comentarios podrían simplemente ser “coherentes” con el enfoque público anterior del Sr. Khamenei. En 2011, se opuso públicamente a las negociaciones con la administración Obama, incluso cuando autorizó a los negociadores a reunirse en secreto con funcionarios estadounidenses en Omán. “Si es una verdadera prohibición, una vez más su terquedad lo convierte en el antagonista de su propia historia”, dijo el Sr. Vaez. Los comentarios del líder parecían socavar los gestos de la semana pasada del presidente reformista de Irán, Masoud Pezeshkian, quien le dijo a NBC News que estaba listo para negociar con los Estados Unidos, siempre y cuando “respeten nuestro honor y sabiduría y se realicen en igualdad de condiciones.”. Teherán se siente debilitado por su influencia en declive en Medio Oriente, incluida la exitosa aniquilación de su socio libanés, Hezbolá, y la expulsión rebelde de su aliado de mucho tiempo en Siria, el presidente Bashar al-Assad, lo que ha llevado a preocupaciones de que estaría aún más inclinado a recurrir al enriquecimiento nuclear de grado armamentístico. Funcionarios estadounidenses advirtieron a principios de esta semana que creen que Irán estaba trabajando para desarrollar un enfoque más rápido y crudo para desarrollar una bomba atómica. En sus comentarios del viernes, el Sr. Khamenei desestimó las preocupaciones de que rechazar las conversaciones perjudicaría aún más la economía de Irán, argumentando que Irán debe encontrar respuestas internas a la crisis. “Lo que resuelve esos problemas es un elemento interno”, dijo. A principios de esta semana, el propio Sr. Trump parecía indicar que estaba buscando reanudar las negociaciones, incluso cuando firmaba una orden ejecutiva que restablecería una política de “máxima presión” que buscaría bloquear las exportaciones de petróleo de Irán, una fuente crítica de ingresos para el país. “Estoy indeciso sobre esto”, dijo a los reporteros mientras firmaba la orden. “Todos quieren que la firme. Lo haré”, dijo, pero agregó que estaba “descontento de hacerlo”. En su sitio de redes sociales, el presidente prometió esta semana negociar un “acuerdo de paz nuclear verificado”, similar al que torpedeó en su anterior administración. Dijo que quería comenzar a trabajar hacia un acuerdo “inmediatamente”. “Quiero que Irán sea un país grande y exitoso, pero uno que no pueda tener armas nucleares”, escribió. Pero el Sr. Trump también amenazó esta semana que tendría a Irán “aniquilado” si sus asesinos lo mataran. Los comentarios del Sr. Khamenei el viernes incluyeron una aparente respuesta a esa amenaza. “Si nos amenazan, les amenazaremos. Si activan esa amenaza, activaremos la nuestra. Si violan la seguridad de nuestra nación, violaremos la suya”.