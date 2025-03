Khalil Fong, cantautor de Hong Kong, fallece a los 41 años.

Khalil Fong, un cantante y compositor de Hong Kong que infundió una sensibilidad soul y R&B en las canciones pop chinas, murió el 21 de febrero. Tenía 41 años.

Su muerte fue anunciada el sábado por su sello discográfico, Fu Music. El anuncio no dijo dónde murió el Sr. Fong ni especificó la causa de la muerte, pero dijo que había luchado contra una “enfermedad implacable” durante cinco años.

Apreciado por sus voces soul y su distintiva mezcla de soul y pop mandarín, la música del Sr. Fong encontró audiencia en Hong Kong, China continental y gran parte del mundo de habla china.

“Tratar de introducir la música soul, o R&B soul, no fue lo más fácil”, dijo en una entrevista de 2016 con The South China Morning Post, destacando que el género no era ampliamente aceptado en la región. “Una de las cosas que quería hacer era introducir este tipo de música dentro del contexto del idioma chino”.

Se abrió paso en la escena musical popular en 2005, cuando Warner Music Hong Kong lanzó su funky y sincopado álbum debut, “Soulboy”. En la década siguiente, lanzó ocho álbumes y se presentó en estadios y grandes salas de conciertos de todo el mundo, llevando sus característicos lentes gruesos negros.

Pero la carrera del Sr. Fong se vio truncada por problemas de salud, y en los últimos años se alejó en gran medida del ojo público. Sin embargo, la inspiración nunca dejó de fluir, y ocasionalmente lanzaba sencillos.