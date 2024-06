Kevin Spacey dice que fue ‘demasiado afectuoso’ en el pasado

Hace 51 minutos por Ian Aikman, BBC News PA, “La entrevista, transmitida en el canal de YouTube de Piers Morgan Uncensored, presentó una discusión directa sobre cómo el Sr. Spacey ve sus acciones pasadas. Cuando se le pidió que aclarara lo que quería decir con “empujar los límites”, el ganador de dos premios Oscar dijo: “Ser demasiado atrevido, tocar a alguien sexualmente de una manera que en ese momento no sabía que no querían”. Presionado sobre la posibilidad de que esto sea una conducta criminal, el Sr. Spacey dijo que ha “sido amable con la gente” y que no usaría la palabra “manoseo” para describir sus acciones. “Quieres ser amable. Quieres ver si van a responder positivamente”, agregó. El Sr. Morgan le preguntó: “¿Dirías que todo fue consensuado o fue un intento de seducción, que si fue rechazado, por definición se convierte, supongo, en no consensuado, que si estás siendo atrevido, si estás tocando a la gente, y no quieren hacerlo … ” A lo que el Sr. Spacey respondió: “… entonces deberían informarte de que no quieren hacerlo para que puedas entender que es no consensuado y detenerlo”. En mayo, el Sr. Spacey negó nuevas acusaciones en su contra que se emitieron en el documental Spacey Unmasked de Channel 4. Los actores Ruari Cannon y Danny De Lillo acusaron a Mr. Spacey de comportamiento inapropiado en el documental. El Sr. Cannon alegó que el Sr. Spacey lo tocó inapropiadamente en público en una noche de prensa para una producción teatral en el Old Vic en 2013. El Sr. Spacey dijo que la acusación era “ridícula y nunca sucedió”. El Sr. De Lillo alegó que el actor empujó su ingle hacia su cara mientras estaba sentado en una producción en el mismo teatro. El Sr. Spacey dijo que encontró la acusación “completamente ofensiva”. Después de que se transmitiera el documental, un grupo de estrellas de Hollywood, incluidos Sharon Stone, Stephen Fry y Liam Neeson, pidieron que se permitiera a Mr. Spacey regresar a actuar. Hablando con The Telegraph, la Sra. Stone dijo: “No puedo esperar a ver a Kevin trabajando de nuevo. Es un genio”. En el evento celebrado en el Royal Albert Hall en 2011, se vio Kevin Spacey y Sharon Stone. El Sr. Spacey ganó el Oscar al mejor actor por American Beauty en 2000, y al mejor actor de reparto por The Usual Suspects en 1995. También fue director artístico en el Old Vic Theatre en Londres entre 2004 y 2015. En un comunicado, el Old Vic dijo que en 2017 llevó a cabo una investigación sobre presunto comportamiento inapropiado por parte del Sr. Spacey en el teatro entre 2005 y 2013. Dijo que no hubo “hallazgos de hecho” sobre la presunta mala conducta del actor, y no hubo pruebas de quejas formales en su contra. El Sr. Spacey fue despedido mientras filmaba la serie de Netflix House of Cards después de que surgieran las primeras acusaciones en su contra en 2017. Sus escenas de la entonces próxima película de Ridley Scott, All the Money in the World, fueron borradas y volvidas a filmar con el actor canadiense Christopher Plummer reemplazándolo.