Kevin Costner hipotecó una de sus propiedades para financiar ‘Horizon’ pero la película fracasa.

“A Quiet Place: Day One” está haciendo ruido en la taquilla. La precuela recaudó un estimado de $53 millones en su primer fin de semana en cines de América del Norte, según estimaciones del estudio del domingo.

Es tanto el mejor de la franquicia como significativamente más de lo esperado. Antes del fin de semana, el seguimiento previo al estreno había estimado un debut de $40 millones para “Day One”, pero el público claramente estaba más entusiasmado por ver la acción de terror protagonizada por Lupita Nyong’o y Joseph Quinn y lanzada por Paramount. Lo mismo no se podía decir de “Horizon: An American Saga—Chapter 1” de Kevin Costner, que abrió con $11 millones.

La victoria de “Quiet Place” no fue suficiente para asegurar el codiciado primer lugar en las listas, sin embargo. Ese honor nuevamente fue para el gigante de Disney y Pixar, “Inside Out 2”, que agregó un estimado de $57.4 millones en su tercer fin de semana en cines, y cruzó $1 mil millones a nivel mundial.

Existe una posibilidad remota de que los lugares cambien cuando se publiquen las cifras reales el lunes. Pero de cualquier manera, es una buena noticia para los cines en una temporada de verano que finalmente se está calentando pero aún está muy por detrás del año pasado (un 19% menos) y de las normas pre-pandémicas (un 36% menos que en 2019).

“Inside Out 2” sigue siendo un fenómeno en la taquilla, como no se ha visto en la industria desde “Barbie” hace casi un año. En solo tres semanas de estreno, ha recaudado casi $470 millones en América del Norte y $545.5 millones a nivel internacional, lo que eleva su total global a $1.01 mil millones. La secuela es la única película de 2024 en cruzar la marca de mil millones de dólares y lo hizo en solo 19 días, un récord para una película animada.

“El impresionante éxito global de la película una vez más demuestra que las audiencias de todo el mundo responderán a películas atractivas y entretenidas, y que quieren disfrutarlas en la pantalla grande”, dijo Michael O’Leary, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, en un comunicado.

“A Quiet Place: Day One”, dirigida por Michael Sarnoski y clasificada como PG-13, también está cerca de alcanzar un umbral importante desde el inicio. Incluyendo los $45.5 millones de proyecciones internacionales en 59 mercados, se ha recaudado $67 millones en producción de $67 millones.

“Hay mucho amor por la franquicia ‘A Quiet Place’”, dijo Chris Aronson, director de distribución nacional de Paramount. “Escuchamos a los fans que querían expandir el universo”.

En un hecho raro para una tercera película, abrió más alto que tanto “A Quiet Place” (apertura de $50.2 millones en abril de 2018) como “A Quiet Place: Part II” (apertura de $47.5 millones en mayo de 2021). John Krasinski, quien escribió y dirigió las dos primeras películas, continuó sirviendo como productor.

“Es una de esas raras franquicias de terror que ha generado una increíble buena voluntad tanto con el público como con la crítica”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

Se proyectó en 3,708 pantallas en EE. UU. y Canadá, casi el 40% de sus ganancias domésticas provinieron de “pantallas premium” como IMAX y otros formatos grandes. Entró en el mercado con críticas mayormente positivas (84% en Rotten Tomatoes); El público le dio una calificación B+ en CinemaScore y cuatro de cinco estrellas en PostTrak.

“Hicimos un paquete convincente pero también creo que demuestra que la gente quiere ir al cine”, dijo Aronson. “El mercado realmente funciona cuando hay opciones y hay algo para todos”.

Por otro lado, el comienzo de “Horizon” fue lento. Aunque el público mayor, los más propensos a apoyar un épico del oeste, no suelen apresurarse a ver películas en su fin de semana de estreno de la misma forma en que a menudo lo hacen con películas de terror y superhéroes, el camino por delante no será fácil: las críticas no han sido geniales y obtuvo un bajo CinemaScore de B-.

Los riesgos también son un poco diferentes para “Horizon”, una producción de $100 millones que Costner financió por su cuenta y se asoció con Warner Bros. para distribuir. Se estrenó en 3,334 ubicaciones. Un proyecto de pasión de décadas, hipotecó una propiedad en Santa Bárbara, California para financiarlo y salió de “Yellowstone” para llevarlo a cabo. En una estrategia audaz e inconvencional, “Chapter 2” llegará a los cines más adelante este verano, el 16 de agosto. También tiene planes para otras dos películas.

“El género western es uno de esos muy específicos”, dijo Dergarabedian. “Se trata de un juego largo”.

Un vistazo rápido a los primeros 10 lugares muestra que el público prefiere en su mayoría franquicias y “productos conocidos” sobre originales. “Bad Boys: Ride or Die” estaba justo detrás de “Horizon” en la lista, y ya lleva cuatro semanas en los cines.

“El público en verano quiere lo probado y verdadero, quieren lo familiar”, dijo Dergarabedian.

También le sorprendió la diversidad de géneros en el top 10, incluyendo dos filmes indios: la película de ciencia ficción en lengua Telugu “Kalki 2898 AD” en quinto lugar con $5.4 millones y la película en lengua Punjabi “Jatt & Juliet 3” en el noveno lugar con $1.5 millones.

“Si no puedes encontrar algo que te atraiga en el multiplex ahora mismo, no estás buscando lo suficiente”, dijo Dergarabedian.

Venta estimada de boletos desde el viernes hasta el domingo en cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras finales del país se publicarán el lunes.

1. “Inside Out 2”, $57.4 millones.

2. “A Quiet Place: Day One”, $53 millones.

3. “Horizon: An American Saga—Chapter 1”, $11 millones.

4. “Bad Boys: Ride or Die”, $10.3 millones.

5. “Kalki 2898 AD”, $5.4 millones.

6. “The Bikeriders”, $3.3 millones.

7. “The Garfield Movie”, $2 millones.

8. “Kingdom of the Planet of the Apes”, $168.1 millones.

9. “Jatt & Juliet 3”, $1.5 millones.

10. “Kinds of Kindness”, $1.5 millones.

