Kevin Bryan entrega su veredicto sobre algunos nuevos lanzamientos interesantes.

Mountain,”Live in the U.K.” (Cereza Roja)- Este documento histórico interesante de las buenas personas de Cereza Roja se enfoca en grabaciones de una serie de conciertos tocados por la encarnación actual de Mountain con el guitarrista Leslie West y el baterista Corky Laing durante las giras de la banda en el Reino Unido en 2002 y 2005. Estos shows en Manchester, Wolverhampton, Sheffield, Swansea, Leicester y Cardiff deberían ser de escucha obligatoria para completistas de Mountain en todas partes, brindándoles una rara oportunidad de experimentar varias versiones de la crema del catálogo potente de esta banda algo subestimada, incluyendo joyas de su apogeo creativo a finales de los sesenta y principios de los setenta como “Nantucket Sleighride,” “Blood of the Sun” y “Mississippi Queen.”

Davy Graham, “He Moved Through The Fair-The Complete 1960s Recordings” (Cereza Roja)- Este CD retrospectivo bellamente empaquetado se extiende sobre 8 discos altamente escuchables al presentar una visión general exhaustiva de la impresionante producción musical del guitarrista de folk Davy Graham durante su apogeo creativo hace más de medio siglo. La fascinación innata de Graham por afinaciones de guitarra oscuras y los encantos de la cultura india, del Medio Oriente y del norte de África puede haberlo alejado mucho del camino musical principal durante aquellos lejanos días, pero sus grabaciones innovadoras influirían en luminarias como Paul Simon, Jimmy Page y John Renbourn de Pentangle y esta colección incomparable lo encuentra aplicando su impronta distintiva a todo, desde “Walking The Dog” de Rufus Thomas hasta “I Am A Rock” de Paul Simon junto con la versión original de 1962 del clásico instrumental de Davy, “Anji.”