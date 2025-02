Kevin Bryan emite su veredicto sobre algunos nuevos lanzamientos interesantes.

Volver a Siempre,”Musicmagic” (Mundo Flotante)- Volver a Siempre fue una de las principales figuras del movimiento de fusión de jazz rock durante su apogeo creativo en los años setenta, y esta oferta hábilmente elaborada de 1977 fue la última oferta de estudio que capturaron para la posteridad durante la década. El baterista Lenny White y el guitarrista Al DiMeola ya habían dejado el grupo en este punto, pero los miembros fundadores Chick Corea y Stanley Clarke seguían adelante de todas formas con una alineación recién expandida, y aunque el producto final carecía de parte del ímpetu y la confianza que había caracterizado a sus álbumes comercialmente exitosos anteriores como “Romantic Warrior” y “Where Have I Known You Before,” el contenido sigue siendo digno de investigar de todos modos.

Nikki O’Neill,”Historias Que Solo Le Cuento a Mis Amigos” (Sello Discográfico Blackbird)- Los jóvenes cantautores inventivos parecen ser una especie en peligro de extinción en este lado del Atlántico, pero la situación no podría ser más diferente en los EE.UU., donde talentosos intérpretes como Nikki O’Neill parecen emerger en la escena con sorprendente regularidad. La practicante de R&B/Americana con sede en Chicago, O’Neill, marcó su traslado relativamente reciente desde Los Ángeles al Medio Oeste de América al componer varias canciones profundamente personales como la acústica “La Tristeza del Novato,” que contrastan fuertemente con las delicias mucho más alegres de “Conducir” y “Yo Solo Sabía,” con el guitarrista líder Chris Corsale y el as del teclado Teddy Myers en una forma brillante a lo largo de la grabación.