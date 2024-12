Kevin Bryan emite su veredicto sobre algunas interesantes novedades.

Wendy James,”La Forma de la Historia” (Autoeditado)- Wendy James puede haber desaparecido silenciosamente de la vida pública después de disfrutar de un breve y relativo momento de fama y fortuna a finales de los ochenta, pero la ex vocalista de Transvision Vamp todavía es capaz de entregar lo mejor en sus discos, como lo demuestra su último trabajo en solitario, “La Forma de la Historia”. Los contenidos encuentran a Wendy explorando una variedad de formas musicales desde el grunge hasta el glam rock y la psicodelia, con “Everything Is Magic” y “The Crack and the Boom of the Creeps and the Goons” capturando la esencia de su enfoque rompedor de géneros en la creación musical.

Beans on Toast,”Cazadores de Gansos Salvajes” (Bot Music)- El cantautor nacido en Essex, Jay McAllister, se ha consolidado como una de las figuras destacadas de la escena folk alternativa británica desde que adoptó el alter ego de Beans on Toast hace dos décadas, lanzando nuevos álbumes edificantes con admirable regularidad cada diciembre y deleitando a audiencias con sus reflexiones enriquecedoras sobre la condición humana. Su último trabajo marca algo así como una desviación del formato regular, con el único acompañamiento proporcionado por el pianista Matt Millership mientras Beans ofrece una serie de melodías simplificadas explorando el significado de la vida y el propósito del hombre en la Tierra. El producto final es, como siempre, que vale la pena medio hora de tiempo de cualquiera.