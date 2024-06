Kevin Bryan da su veredicto sobre algunos nuevos lanzamientos de CD interesantes.

Foghat,”Slow Ride-Live in Concert” (Wienerworld) – Este musculoso conjunto fue formado por tres músicos recientemente fallecidos de la icónica banda de blues británica Savoy Brown en 1971. Se trasladaron a los Estados Unidos poco después, donde disfrutaron de varios años de gran éxito en las listas de éxitos construido sobre la sólida base de su incansable agenda de giras. Los ochenta y noventa fueron tiempos mucho más escasos para Foghat, aunque siguieron adelante a pesar de contar con un conjunto que parecía cambiar constantemente. Este poderoso set en vivo fue capturado para la posteridad durante dos noches en Texas en 1999, con los miembros fundadores Lonesome Dave Peverett, Tony Stevens y Roger Earl reunidos una vez más mientras entregaban un set list que complacía a la multitud con viejos favoritos muy queridos como “Stone Blue”, “Drivin’ Wheel” y sus versiones de “I Just Want To Make Love To You” de Willie Dixon y “It Hurts Me Too” de Elmore James.