Kevin Bryan da su veredicto sobre algunas emocionantes novedades.

Flamin’ Groovies, “Let It Rock: En Vivo Desde el Centro Cívico de San Francisco 1980” (Wienerworld)- Este paquete en vivo, hasta ahora inédito, captura la marca energética de rock revivalista de los Flamin’ Groovies en su forma más poderosa y comprometida. Su infatuación con las delicias del pop de la invasión británica ya ha sido bien documentada, y este paquete agradablemente tosco presenta nuevas versiones de alta octanaje de clásicos como “A Hard Day’s Night,” “Paint it Black” y “Back in the U.S.S.R.” por nombrar solo algunos. Los miembros de larga duración Cyril Jordan, George Alexander y Chris Wilson no parecían haber perdido nada de su pasión por hacer música con el paso del tiempo, y como bonificación adicional, los compiladores de este espléndido set también han encontrado espacio para tres pistas adicionales grabadas en el Old Waldorf de San Francisco unos días antes, incluida la canción principal de su aclamado álbum “Shake Some Action”.

Wishbone Ash, “Lista de Deseos” (Talking Elephant)- Los mejores exportadores musicales de Torquay han pasado por más de su parte justa de pruebas y tribulaciones durante una existencia que ahora abarca bien más de medio siglo, y la encarnación actual de la banda obviamente siente que ha llegado el momento adecuado para presentar una colección en vivo de sus favoritos de concierto más solicitados. El contenido fue seleccionado por los propios fans de la banda, y al parecer, el CD solo estará disponible para los aficionados que asistan a los conciertos de la gira de Wishlist de Wishbone Ash, donde los afortunados espectadores podrán invertir su dinero ganado con esfuerzo en las delicias de los placeres eternos de la multitud de miembros fundadores Andy Powell y sus compañeros, como “Thrown Down The Sword,” “The King Will Come” y “Blind Eye.”