Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP Notifica a los inversores de Zeta Global Holdings Corp. sobre la próxima fecha límite en la demanda colectiva por fraude de valores.

“

Radnor, Pennsylvania–(Newsfile Corp. – 29 de diciembre de 2024) – El bufete de abogados Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP (www.ktmc.com) informa a los inversores que se ha presentado una demanda colectiva de valores contra Zeta Global Holdings Corp. (“Zeta”) (NYSE: ZETA) en nombre de aquellos que compraron o adquirieron de alguna otra manera valores de Zeta entre el 27 de febrero de 2024 y el 13 de noviembre de 2024, ambos inclusive (el “Período de Clase”). La fecha límite para el demandante principal es el 21 de enero de 2025.

CONTACTO KESSLER TOPAZ MELTZER & CHECK, LLP:

Si sufrió pérdidas con Zeta, puede HACER CLIC AQUÍ o ir a: https://www.ktmc.com/new-cases/zeta-global-holdings-corp?utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=zeta&mktm=r

También puede contactar al abogado Jonathan Naji, Esq. llamando al (484) 270-1453 o por correo electrónico a [email protected].

CONDUCTA PRESUNTA DE LOS DEMANDADOS:

La denuncia alega que, durante todo el Período de Clase, los Demandados hicieron declaraciones materialmente falsas o engañosas, así como omitieron divulgar hechos adversos materiales sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la empresa. Específicamente, los Demandados no revelaron a los inversores que: (1) Zeta utilizaba contratos de ida y vuelta para inflar artificialmente los resultados financieros; (2) Zeta participaba en transacciones de ida y vuelta para inflar artificialmente los resultados financieros; (3) Zeta utilizaba granjas de consentimiento predatorias para recopilar datos de usuarios; (4) estas granjas de consentimiento han impulsado casi en su totalidad el crecimiento de Zeta; y (5) como resultado de lo anterior, las declaraciones positivas de los Demandados sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la empresa eran materialmente engañosas o carecían de una base razonable.

Haga CLIC AQUÍ para ver nuestro video o copie y pegue este enlace en su navegador: https://youtu.be/e2BaVQZoKxg

EL PROCESO DEL DEMANDANTE PRINCIPAL:

Los inversores de Zeta pueden, a más tardar el 21 de enero de 2025, buscar ser designados como representantes demandantes principales de la clase a través de Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP u otro abogado, o pueden optar por no hacer nada y permanecer como miembros de la clase ausentes. Un demandante principal es una parte representante que actúa en nombre de todos los miembros de la clase en la dirección de la litigación. El demandante principal suele ser el inversor o pequeño grupo de inversores que tienen el mayor interés financiero y que también son adecuados y típicos de la clase propuesta de inversores. El demandante principal elige a los abogados para representar al demandante principal y a la clase, y estos abogados, si son aprobados por el tribunal, son los abogados líderes o de la clase. Su capacidad para compartir en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de ser o no ser un demandante principal.

Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP alienta a los inversores de Zeta que han sufrido pérdidas significativas a que se pongan en contacto directamente con la firma para obtener más información.

SOBRE KESSLER TOPAZ MELTZER & CHECK, LLP:

Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP lleva a cabo acciones colectivas en tribunales estatales y federales en todo el país y en todo el mundo. La firma ha desarrollado una reputación global por su excelencia y ha recuperado miles de millones de dólares para las víctimas de fraude y otras conductas corporativas indebidas. Todo nuestro trabajo está impulsado por un objetivo común: proteger a los inversores, consumidores, empleados y otros de fraudes, abusos, malas prácticas y negligencias por parte de empresas y fiduciarios. La denuncia en esta acción no fue presentada por Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP. Para obtener más información sobre Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP, visite www.ktmc.com.

CONTACTO:

Podría considerarse publicidad de abogados en ciertas jurisdicciones. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Para ver la versión fuente de este comunicado de prensa, visite https://www.newsfilecorp.com/release/235385

“