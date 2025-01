Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP insta a los inversores de SAVA con pérdidas a contactar a la firma por Investing.com

“

RADNOR, PA – (NewMediaWire) – 4 de enero de 2025 – La firma de abogados Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP (www.ktmc.com) informa a los inversores que se ha presentado una demanda colectiva de valores en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas contra Cassava Sciences (NASDAQ:), Inc. (Cassava) (NASDAQ: SAVA) en nombre de aquellos que compraron o adquirieron de otra manera valores de Cassava entre el 7 de febrero de 2024 y el 24 de noviembre de 2024, inclusive (el Período de Clase). La fecha límite para el demandante principal es el 10 de febrero de 2025.

CONTACTE A KESSLER TOPAZ MELTZER & CHECK, LLP:

Si sufrió pérdidas con Cassava, puede HAGA CLIC AQUÍ o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador: https://www.ktmc.com/new-cases/cassava-sciences-inc-2024?utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=sava&mktm=r

También puede ponerse en contacto con el abogado Jonathan Naji, Esq. llamando al (484) 270-1453 o por correo electrónico a [email protected] .

CONDUCTA PRESUNTA DE LOS DEMANDADOS:

La demanda alega que, durante todo el Período de Clase, los Demandados hicieron declaraciones materialmente falsas y/o engañosas, así como no revelaron hechos adversos materiales sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la compañía. Específicamente, los Demandados tergiversaron y/o no revelaron que: (1) el medicamento de Cassava, simufilam, no era capaz de detener la progresión de la Enfermedad de Alzheimer, incluso en casos leves a moderados; y (2) como resultado, las declaraciones de los Demandados sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la compañía eran materialmente falsas y engañosas y/o carecían de una base razonable en todo momento relevante.

EL PROCESO DEL DEMANDANTE PRINCIPAL:

Los inversores de Cassava pueden, a más tardar el 10 de febrero de 2025, buscar ser designados como representante demandante principal de la clase a través de Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP u otros abogados, o pueden optar por no hacer nada y permanecer como miembro ausente de la clase. Un demandante principal es una parte representante que actúa en nombre de todos los miembros de la clase en la dirección de la litigación. El demandante principal suele ser el inversor o un pequeño grupo de inversores que tienen el mayor interés financiero y que también son adecuados y típicos de la clase propuesta de inversores. El demandante principal selecciona abogados para representar al demandante principal y a la clase y estos abogados, si son aprobados por el tribunal, son abogados principales o de la clase. Su capacidad para compartir en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de servir o no como demandante principal.

Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP alienta a los inversores de Cassava que hayan sufrido pérdidas significativas a ponerse en contacto directamente con la firma para obtener más información.

CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE PARA EL CASO O IR A: https://www.ktmc.com/new-cases/cassava-sciences-inc-2024?utm_source=PRutm_medium=linkutm_campaign=sava&mktm=r

SOBRE KESSLER TOPAZ MELTZER & CHECK, LLP:

Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP litiga acciones colectivas en tribunales estatales y federales en todo el país y en todo el mundo. La firma ha desarrollado una reputación global por su excelencia y ha recuperado miles de millones de dólares para víctimas de fraude y otros comportamientos corporativos indebidos. Todo nuestro trabajo está impulsado por un objetivo común: proteger a inversores, consumidores, empleados y otros de fraudes, abusos, conductas indebidas y negligencias por parte de empresas y fiduciarios. La demanda en esta acción no fue presentada por Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP. Para obtener más información sobre Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP, visite www.ktmc.com .

CONTACTO:

Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP

Jonathan Naji, Esq.

(484) 270-1453

280 King of Prussia Road

Radnor, PA 19087

[email protected]

Puede considerarse publicidad de abogados en ciertas jurisdicciones. Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros.

Vea el comunicado original en www.newmediawire.com

Derechos de autor 2025 JCN Newswire . Todos los derechos reservados.

“