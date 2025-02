Kerala: Rompiendo el tabú en torno a los ‘testamentos vitales’ en la India.

Fue a la corte y el gobierno de Maharashtra nombró aproximadamente 400 oficiales en todo el estado para servir como custodios de testamentos vitales. En junio, el estado de Goa implementó las órdenes de la Corte Suprema, externas alrededor de testamentos vitales y un juez de tribunal superior se convirtió en la primera persona en el estado en registrar uno. El sábado, el estado de Karnataka ordenó a los oficiales de salud del distrito nominar a personas para servir en un consejo médico clave requerido para certificar testamentos vitales. [Dos consejos médicos deben certificar que un paciente cumple con los criterios necesarios para la implementación de un testamento vital antes de que los médicos puedan actuar sobre él.] Datar también aboga por un repositorio digital centralizado para testamentos vitales, accesible en todo el país. También ha puesto su propio testamento disponible de forma gratuita en su sitio web como plantilla. Cree que un testamento ayuda a prevenir problemas tanto para las familias como para los médicos cuando un paciente está en estado vegetativo y más allá de la recuperación. “A menudo, los familiares no quieren que la persona sufra más tratamiento, pero como no pueden cuidar al paciente en casa, lo mantienen en el hospital. Los médicos, obligados por la ética médica, no pueden retener el tratamiento, así que el paciente termina sufriendo sin poder expresar sus deseos”, dice Datar. Los testamentos vitales no son solo sobre elegir la eutanasia pasiva. Yadev recuerda un caso en el que una persona quería que su testamento especificara que debía ser colocado en soporte vital si alguna vez su condición lo requería. “Explicó que su único hijo vivía en el extranjero y que no quería morir hasta que su hijo lo conociera”, dice Yadev. “Tienes la libertad de elegir cómo quieres morir. Es uno de los mayores derechos que tenemos, así que ¿por qué no ejercerlo?” dice. Los defensores de la salud dicen que las conversaciones sobre cuidados paliativos están creciendo lentamente en el país, dando un impulso a los testamentos vitales. Bhatnagar del Instituto de Ciencias Médicas de la India dice que el hospital está lanzando un departamento para educar a los pacientes sobre testamentos vitales. “Idealmente, los médicos deberían discutir los testamentos vitales con los pacientes, pero hay una brecha de comunicación”, dice, agregando que capacitar a los médicos para estas conversaciones puede ayudar a garantizar que una persona muera con dignidad. “A lo largo de nuestra vida, nuestras elecciones están teñidas por los deseos de nuestros seres queridos o por lo que la sociedad piensa que es correcto”, dice Yadev. “Al menos en la muerte, hagamos elecciones que estén en nuestro interés y completamente nuestras”.