Kennedy permanecerá en la boleta electoral de Carolina del Norte.

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy permanecerá en la boleta de Carolina del Norte, según la Junta de Elecciones del Estado, a pesar de su reciente decisión de retirarse de las boletas disputadas y apoyar al ex presidente Trump.

“La Junta de Elecciones del Estado rechazó una solicitud del Partido We The People para eliminar a su candidato, Robert F. Kennedy Jr., de la boleta de elecciones generales, porque no sería práctico volver a imprimir las boletas que ya han sido impresas y cumplir con la fecha límite de la ley estatal para comenzar la votación por correo”, dice un comunicado de prensa.

“La Junta de Elecciones programó una reunión de emergencia para el jueves para considerar la solicitud”, dijo más tarde la junta en el comunicado. “La mayoría de la Junta determinó que era demasiado tarde en el proceso para cambiar de rumbo y preparar e imprimir nuevas boletas en todo el estado”.

La junta electoral también incluyó el documento del partido de Kennedy que solicitaba que él y su compañera de fórmula, Nichole Shanahan, fueran eliminados de la papeleta en el estado del Tar Heel.

La noticia llega después de que el candidato independiente anunciara que suspendía su campaña en los estados clave que podrían decidir las elecciones contra Trump. Kennedy dijo que permanecería en la boleta en la mayoría de los estados rojos y azules.

Se unió al ex presidente en un mitin en Arizona a principios de este mes, donde Trump lo recibió en el grupo. Kennedy también anunció a principios de esta semana que se le había pedido unirse al equipo de transición del candidato del GOP.

Carolina del Norte no fue el primer estado en negarse a quitar a Kennedy de la boleta. Tanto Michigan como Wisconsin, también estados clave en las elecciones presidenciales de 2024, también rechazaron la solicitud.

“Los candidatos de partidos minoritarios no pueden retirarse, así que su nombre permanecerá en la boleta en las elecciones de noviembre”, dijo Cheri Hardmon, secretaria de prensa principal de la Secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, en un comunicado del martes a Axios.

The Hill ha contactado al Partido We The People de Carolina del Norte y a la campaña de Kennedy para obtener comentarios.

