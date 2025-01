Kenia insta a poner fin a la desinformación sobre la ropa de segunda mano.

Según la Asociación del Consorcio de Mitumba de Kenia (MCAK), más del 95% de la ropa de segunda mano importada no es basura, sin embargo, los operadores enfrentan impuestos punitivos y regulaciones que amenazan sus décadas de prácticas sostenibles. La presidenta de MCAK, Teresia Wairimu Njenga, dice que 2024 ha marcado su “campaña de defensa más exitosa a nivel mundial” pero pide a los reutilizadores y recicladores globales que se unan ante los desafíos extremos que se avecinan. A lo largo de 2024, la presidenta Njenga viajó por la UE, el Reino Unido, Ghana y EE. UU., haciendo representaciones en nombre del comercio. Njenja dijo que cada reunión reveló lo mismo de los recolectores, clasificadores, recicladores y recicladores de textiles: que se enfrentan a costos y regulaciones adicionales, amenazando su viabilidad financiera y su competitividad contra la moda rápida. La UE actualmente está liderando la creación de políticas que afectarán a las cadenas de suministro internacionales, estableciendo un precedente que será seguido en todo el mundo. Estas políticas eventualmente tendrán un impacto en los medios de vida en el sur global, incluyendo en Kenia con 2 millones de comerciantes y 6.2 millones de hogares que compran ropa de segunda mano de forma regular y deben basarse en investigaciones y datos rigurosos. MCAK, junto con socios internacionales, ha respaldado o respaldado múltiples estudios académicos de Ghana, Kenia y Uganda que concluyen que menos del 5% de las importaciones de ropa de segunda mano son basura, desacreditando la ampliamente citada pero defectuosa cifra de importación de desechos del 40%. MCAK hace un llamamiento nuevamente a los encargados de formular políticas para utilizar datos y investigaciones sólidos para informar sus decisiones en lugar de confiar en material de campaña y defensa mal investigado e inexacto. Desinformación como esa, que diagnostica incorrectamente la importación de ropa de segunda mano como el principal impulsor de los fracasos en el manejo de desechos, ha sido profundamente perjudicial para el comercio de segunda mano. MCAK y otros continúan pidiendo a los responsables de formular políticas que centren las soluciones políticas y la inversión en cuestiones más amplias de gestión y reciclaje de desechos localizados y la creciente sobreproducción de moda rápida en todo el mundo. Njenga dijo: “La ropa de segunda mano es parte de la solución a la sobreproducción textil, no el problema; ejemplifican la economía circular y son vitales para Kenia y otras naciones como Ghana. Los estudios muestran que más del 95% de la ropa de segunda mano importada no es basura, sin embargo, los operadores enfrentan impuestos punitivos y regulaciones que amenazan sus décadas de prácticas sostenibles. “Los encargados de formular políticas deben apoyar la reutilización, la recolección, la clasificación, la reutilización y el reciclaje, apuntando a los nuevos productores de ropa en lugar de los operadores de economía circular, especialmente con la colección obligatoria de textiles de la UE a partir de 2025. No deben caer en la desinformación financiada por aquellos que se beneficiarían del colapso de este comercio: la moda rápida. Al permitir la demonización de nuestro comercio, presentar la ropa de segunda mano como el villano, algunos responsables de formular políticas corren el riesgo de echar leña al fuego de la contaminación textil global”. “Kenia insta a poner fin a la desinformación sobre textiles de segunda mano” fue creada y publicada originalmente por Just Style, una marca de propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No está destinada a constituir asesoramiento en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su exactitud o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier medida sobre la base del contenido en nuestro sitio.