Ken Griffin dice que no está convencido de que la inteligencia artificial reemplazará los trabajos humanos en un futuro cercano.

Ken Griffin habló a pasantes de Citadel y Citadel Securities durante una discusión moderada por el ingeniero de software de Citadel, y ex pasante, Bharath Jaladi.

Cortesía: Citadel

Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel, dijo que sigue siendo escéptico de que la inteligencia artificial pueda pronto hacer obsoletos los trabajos humanos, ya que ve fallas en los modelos de aprendizaje automático aplicados en ciertos escenarios.

“Estamos en lo que se considera ampliamente como un verdadero punto de inflexión en la evolución de la tecnología, con el auge de los grandes modelos de lenguaje. Algunos están convencidos de que dentro de tres años casi todo lo que hacemos como humanos será realizado de una forma u otra por LLMs y otras herramientas de IA”, dijo Griffin el viernes durante un evento para la nueva clase de pasantes de Citadel en Nueva York. “Por varias razones, no estoy convencido de que estos modelos logren ese tipo de avance en el futuro cercano.”

El rápido ascenso de la IA ha llevado al mundo a reflexionar sobre su impacto de gran alcance en la sociedad, incluidos los recortes de empleos inducidos por la tecnología. Elon Musk, CEO de Tesla, es uno de los muchos que han advertido repetidamente sobre las amenazas que la IA representa para la humanidad. Ha calificado a la IA de “más peligrosa” que las armas nucleares, diciendo que llegará un momento en el que “no se necesitará ningún trabajo”.

Griffin, cuyo fondo de cobertura y creador de mercado electrónico han estado a la vanguardia de la automatización, dijo que las herramientas de aprendizaje automático tienen sus límites cuando se trata de adaptarse a los cambios.

“Los modelos de aprendizaje automático no funcionan bien en un mundo donde los regímenes cambian. Los autos autónomos no funcionan muy bien en el Norte debido a la nieve. Cuando el terreno cambia, no tienen idea de qué hacer”, dijo Griffin. “Los modelos de aprendizaje automático funcionan mucho mejor cuando hay consistencia.”

Sin embargo, el inversor multimillonario cree que el poder de la tecnología avanzada no puede descartarse a largo plazo, e incluso ve la erradicación del cáncer algún día debido a ella.

“El aumento de la potencia informática nos está permitiendo resolver todo tipo de problemas que simplemente no se podían resolver hace cinco, diez, quince años”, dijo Griffin. “Esto va a transformar radicalmente la atención médica. Vamos a acabar con el cáncer tal como lo conocemos en tu vida.”

Citadel siempre ha puesto un gran énfasis en contratar, no dudando en poner responsabilidad en manos de empleados jóvenes, e incluso pasantes, dijo el CEO.

El programa de pasantías de la empresa se ha convertido en uno de los más competitivos del país. Más de 85,000 estudiantes solicitaron alrededor de 300 puestos este año, reflejando una tasa de aceptación de menos del 0.5%, que es inferior a la de la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

“Las personas que contratamos hoy serán los líderes de Citadel no en 30 o 40 años, sino en solo unos pocos años”, dijo Griffin.