Kemi Badenoch se niega a decir si los Conservadores revertirían el aumento del seguro nacional de los empleadores | Noticias de Política

Kemi Badenoch ha rechazado decir si los Conservadores revertirían el aumento en la seguridad social de los empleadores impuesta por el Laborista.

El líder Tory le dijo a los líderes empresariales en la conferencia de la Confederación de la Industria Británica (CBI) que cambiaría cualquier política presupuestaria de Labor que no esté funcionando y no esté recaudando dinero.

Cuando le preguntaron si revertiría el aumento en la seguridad social de los empleadores, la Sra. Badenoch insinuó que probablemente lo cambiaría, pero dijo que no comentaría sobre “cada detalle de micropolítica”.

Dijo que “es bastante claro” que el último gobierno, dirigido por Rishi Sunak, no consideró que la seguridad social pagada por los empleadores “debería ser tan alta” ya que no la aumentaron en el último presupuesto Tory.

“Creemos que la seguridad social de los empleadores, si bien es necesaria para ayudarnos a financiar los servicios públicos, es un impuesto sobre el trabajo. Lo sé por experiencia personal.

“Cuando los empleadores tienen que pagarlo, significa que tienen menos dinero para salarios más altos, pueden no crear nuevos empleos.”

La Sra. Badenoch también dijo a la conferencia: “No tiene sentido quejarse solo de los laboristas cuando está claro que los Conservadores perdimos la confianza de los negocios”.

Dijo que los Conservadores “deben ser el partido de los negocios, no solo de las grandes empresas, no solo de las corporaciones, sino también de las pequeñas empresas”.

“El nuevo gobierno cree que los negocios invisibles pueden absorber estos costos, pero son las personas comunes quienes sufren las consecuencias, ya sea en precios más altos o salarios más bajos, a veces ambos”, agregó.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que los minoristas tenían razón al advertir sobre posibles recortes de empleo.

“Creo que hay un riesgo aquí de que la reducción del empleo pueda ser mayor”, dijo.

Un portavoz del Laborista dijo que la negativa de la Sra. Badenoch a decir si revertiría el aumento en la seguridad social demuestra que los Conservadores “parecen finalmente aceptar que el daño que hicieron a la economía hizo necesarios los aumentos de impuestos”.

“Mientras los Tories intentan averiguar qué piensan, el Laborismo está trabajando para arreglar los cimientos y reconstruir el país”, agregó.