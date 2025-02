Kemi Badenoch después de 100 días: Un trabajo en progreso y su problema con Farage | Noticias de política

Kemi Badenoch ha alcanzado 100 días como líder del Partido Conservador.

Para decir que está celebrando este siglo estaría mal, aunque tal vez conmemorándolo.

Después de unos difíciles primeros 100 días, el veredicto sobre el desempeño de la Sra. Badenoch podría ser mejor descrito como un trabajo en progreso.

Cuando ganó la corona Tory el 2 de noviembre del año pasado, derrotando a Robert Jenrick, dijo: “Es hora de renovar”.

¿Pero qué hay de nuevo poco más de tres meses después? No mucho, aparte de una caída en las encuestas de opinión y Nigel Farage amenazando con destruir al Partido Tory.

Después de una larga espera, fue la semana pasada cuando la Sra. Badenoch presentó su primera política: un endurecimiento de los derechos de los inmigrantes para quedarse en el Reino Unido.

Además de ceder a la presión de los críticos en su partido para anunciar algunas políticas, se vio como una respuesta a Reform UK liderando una encuesta de Sky News/YouGov por primera vez.

En el podcast Electoral Dysfunction de Sky News, la ex líder de los Tories escoceses, Ruth Davidson, dijo que la Sra. Badenoch “está teniendo problemas” y puede tener solo 18 meses en el cargo.

En noviembre, heredó un partido que estaba desmoralizado y quebrado, con solo 121 diputados, y muchos de sus principales figuras y estrellas rechazadas por los votantes.

Además de talentos líderes como Penny Mordaunt perdiendo su escaño, su carismático rival para el liderazgo James Cleverly y otros ex ministros optaron por regresar a los escaños traseros.

Algunas luchas en las preguntas al primer ministro

En sus primeras preguntas al primer ministro, animada por la victoria del presidente Trump durante la noche en EE. UU., tuvo diversión recordando todos los insultos lanzados a The Donald por políticos laboristas en el pasado.

También llamó con valentía a Sir Keir Starmer a renunciar, citando una petición en línea que pedía una elección general. Pero Sir Keir gentilmente le recordó que hubo “una petición masiva” el 4 de julio.

Varios PMQ más tarde, todavía no ha asestado ningún golpe importante a Sir Keir, en parte porque tiene muy pocos diputados detrás de ella y él tiene un vasto ejército de diputados que lo animan.

Pero los críticos argumentan que todavía tiene un enfoque demasiado disperso con sus seis preguntas, pasando de un tema a otro en lugar de investigar de manera forense sobre un tema.