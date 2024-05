Kejriwal exige que la RSS aclare su postura sobre el comentario de PM Modi ‘enviado por Dios’ | Noticias de la India

NUEVA DELI: El jefe de gobierno de Delhi, Arvind Kejriwal, criticó al primer ministro Narendra Modi el miércoles por su reciente declaración de sentirse “enviado por Dios” y exigió a Rashtriya Swayamsevak Sangh que aclare su postura sobre el tema.

“Hoy en día, el PM Modi está en un mundo completamente diferente. Si miras sus últimas 10-12 entrevistas, está diciendo abiertamente que no soy un humano normal, soy una encarnación de Dios. No nací de mi madre, sino que emergí directamente en este planeta. Hoy, quiero preguntar al pueblo de este país, ¿ellos también creen que el PM Modi es Dios? Nosotros creemos en el Señor Ram, el Señor Krishna, el Señor Shiva y Waheguru. ¿Cómo podemos aceptarlo como Dios?”, dijo Kejriwal a ANI.

“Ahora, incluso sus seguidores están diciendo lo mismo… Sambit Patra dijo que el Señor Jagannath es devoto del PM Modi. JP Nadda dice que el PM Modi es ‘Devtaon ka devta’. ¿En qué mundo están viviendo, la gente está bajo angustia y se llaman a sí mismos Dios? Y quiero que la RSS tome una postura clara aquí, no pueden permanecer en silencio. ¿La RSS también cree que el PM Modi es una encarnación de Dios?”, añadió.

La reacción del CM de Delhi llegó en respuesta a la declaración del PM Modi durante una entrevista, donde expresó una creencia en ser divinamente ordenado en lugar de nacer biológicamente.

Los comentarios ‘enviado por Dios’ tomaron más velocidad cuando el candidato a la Lok Sabha del BJP, Sambit Patra, dijo que el deidad más venerada de Odisha “el Señor Jagannath es un devoto del primer ministro Narendra Modi”. Tras su comentario, reaccionaron el jefe de gobierno de Odisha, Naveen Patnaik y otros líderes.

Kejriwal también acusó al PM Modi de lanzar insultos contra la oposición y las comunidades minoritarias del país.

“Hay mucha rabia en el público contra el BJP. La gente está harta de la inflación y el desempleo… la gente no puede llegar a fin de mes, y sus hijos están desempleados. Esperan que el primer ministro resuelva sus problemas. Pero cuando abren su televisión y escuchan el discurso del PM, lo encuentran lanzando insultos”, dijo.

“Él (PM Modi) está diciendo que si votan por el bloque INDIA, se llevarán uno de sus dos búfalos, se llevarán las ‘tontis’ (grifos), se llevarán su ‘mangalsutra’. En Maharashtra, dijo que Sharad Pawar es una ‘bhatakti aatma’, Uddhav Thackeray es el falso hijo de su padre”, agregó.