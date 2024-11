Keira Knightley dice que sus hijas se centrarán en los estudios, no en la actuación: ‘Necesitas esos documentos que digan que eres inteligente’

“

Creciendo en una familia de escritores y actores, Kiera Knightley no podía entender por qué, a la edad de tres años, no tenía un agente como sus padres.

Finalmente, la actriz de ‘Piratas del Caribe’ obtuvo su deseo tres años después, y desde los seis hasta los dieciséis años consiguió varios pequeños papel en televisión.

De adolescente, abandonó la universidad para dedicarse a la actuación. Consiguió su papel destacado en ‘Jugando con Beckham’, pero dijo que alentaría a sus hijas a seguir más completamente la academia si querían ingresar a la industria del entretenimiento algún día.

Knightley dijo que se arrepiente de no haber estudiado en lugares como la Open University en sus veinte años, diciéndole a The Times: “Particularmente para una joven, creo que necesitas esos papeles que digan que eres inteligente, de lo contrario la gente piensa que eres estúpida, especialmente viendo como yo lucía”.

Dicho esto, Knightley dijo que entendía que dejar la escuela cuando lo hizo era necesario para su propio camino profesional: “Soy de una familia de escritores y actores, entendí perfectamente que no tienes la oportunidad más de una vez”.

Peligros de ser una estrella joven

Knightley, madre de dos hijas, no es la única estrella de una gran franquicia que ha cuestionado cuándo, o si en absoluto, querría que sus hijos siguieran un camino en la industria.

El actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, por ejemplo, dijo que no querría que sus hijos actuaran, especialmente a una edad temprana.

Le dijo a Newsweek en 2022: “Los sets de filmación son lugares maravillosos. Creo que la mayor parte del tiempo puede ser maravilloso para los niños. Pero es realmente el lado de la fama lo que se debe evitar a toda costa”.

Knightley, con un patrimonio neto reportado de $80 millones, también dijo que ya no acepta ciertos trabajos para poder disfrutar del tiempo con sus hijos, de 9 y 5 años.

Explicó: “No podría ir de trabajo a trabajo [en el extranjero] ahora. No sería justo para ellos de ninguna manera, y no querría. He elegido tener hijos, quiero criarlos, así que he tenido que dar un paso atrás importante”.

La decisión de Knightley será familiar para muchas mujeres en la industria.

De hecho, la leyenda de Hollywood Whoopi Goldberg admitió que puso su carrera por encima de su hijo porque dice que sabía que su oportunidad no volvería a presentarse.

“Ella vino antes que mi carrera y elegí mi carrera porque sabía que esto nunca sucedería de nuevo”, Goldberg le dijo a The View en marzo. “No siempre le gustó, pero ese es el proceso de ser padre. No se supone que les guste todo lo que haces”.

Franchise que hacen o deshacen

Aunque muchos actores matarían por un papel de alto perfil en una gran franquicia que abarca varias películas, Knightley agregó que la serie ‘Piratas del Caribe’ fue una bendición y una maldición para su carrera.

La actriz de 39 años, que recibió nominaciones al Oscar por sus roles en ‘Orgullo y prejuicio’ y ‘The Imitation Game’, recibió con agrado la oportunidad de aparecer junto a Johnny Depp y Orlando Bloom, pero también destacó que eso la colocó en una cierta categoría de talento.

“Es gracioso cuando tienes algo que te estaba haciendo y deshaciendo al mismo tiempo”, dijo Knightley.

“Me veían mal por ellos [las películas de Piratas], y sin embargo, porque tuvieron tanto éxito, se me dio la oportunidad de hacer las películas por las que recibí nominaciones al Oscar.

“Fueron las películas más exitosas de las que formaré parte, y fueron la razón por la que fui criticada públicamente”.

Agregó que tales proyectos también son extremadamente exigentes, con horarios “insanos” y sin control sobre dónde o qué estás filmando.

¿A cuántos grados de separación estás de los líderes empresariales más poderosos del mundo? Explora quiénes conforman nuestra nueva lista de las 100 personas más poderosas en los negocios. Además, conoce las métricas que utilizamos para crearla.”