Keir Starmer va a señalar que Gran Bretaña está de vuelta en el escenario mundial.

Sir Keir Starmer utilizará sus primeras semanas en el poder para señalar que Gran Bretaña está “de vuelta” como un jugador global líder, ya que el Partido Laborista prioriza tres reinicios de política exterior: con Europa, el “sur global” y en el cambio climático.

El líder laborista será lanzado al escenario mundial en cuestión de días después de las elecciones generales del jueves, si se convierte en primer ministro del Reino Unido como se espera, con la cumbre del 75 aniversario de la OTAN en Washington comenzando el 9 de julio.

También recibirá a líderes europeos en el Reino Unido dos semanas después de las elecciones y se espera que firme un nuevo acuerdo de seguridad bilateral con Alemania, que los diplomáticos de la UE dijeron que podría finalizarse tan pronto como agosto.

“Va a haber un reinicio para el Reino Unido en el escenario internacional. Seremos serios acerca de nuestras obligaciones, queremos desempeñar un papel más importante en el escenario global y decir que estamos de vuelta”, dijo Starmer al Financial Times.

Se espera que su asistencia a la cumbre de la OTAN junto al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, los líderes de otros 30 países de la OTAN y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy, le permita a Starmer resaltar el continuo apoyo de Gran Bretaña a Kiev.

Pero el foro de la Comunidad Política Europea organizado por el Reino Unido en el Palacio de Blenheim en Oxfordshire proporcionará a Starmer la oportunidad de desviarse del enfoque del gobierno conservador en las relaciones con la UE.

Los asesores dijeron que el líder laborista utilizaría la reunión del 18 de julio de la CPE, la organización de 47 miembros, para comunicar su deseo de colocar al Reino Unido de nuevo en el corazón de los asuntos europeos.

Añadieron que ambas reuniones proporcionarán a Starmer la oportunidad de desarrollar una narrativa de “profundización de la participación en la cooperación europea de defensa e industrial” como parte de la membresía del Reino Unido en la OTAN y compartir ideas para un nuevo Comando Fronterizo para abordar la migración.

Juntas, las reuniones de la OTAN y CPE representan una “gran oportunidad para un próximo primer ministro de dejar su huella en la mesa de nivel superior”, según Lord Peter Ricketts, exjefe de la cancelería del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Keir Starmer con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy en las celebraciones del Día D en Francia en junio © Partido Laborista

Dos altos diplomáticos de la UE dijeron que Starmer podría firmar un nuevo acuerdo de cooperación de seguridad bilateral Reino Unido-Alemania, similar a los tratados de Lancaster House acordados entre Francia y el Reino Unido, en semanas después de asumir el cargo. Un funcionario laborista también confirmó el plan.

Uno de los diplomáticos dijo que la visita a Berlín del nuevo primer ministro del Reino Unido estaba programada para agosto. El canciller alemán Olaf Scholz proviene de la misma tradición política socialdemócrata que el Partido Laborista del Reino Unido. El partido de Starmer también ha señalado a Irlanda y Polonia como dos naciones de Europa con las que quiere profundizar lazos.

Junto con reconfigurar la relación del Reino Unido con la UE, el Laborismo ha indicado que en sus primeros 100 días de gobierno buscaría otras dos prioridades de política exterior.

David Lammy, secretario de Asuntos Exteriores en la sombra, dijo al FT: “Nuestra política exterior comenzaría con tres reinicios: con Europa, en el clima y con el sur global”.

El enfoque en la acción climática se centraría en la creación de una “alianza de energía limpia” internacional para acelerar la “transición energética”, en consonancia con los planes del partido para crear nuevos empleos verdes en casa.

Los funcionarios del Laborismo dijeron que se espera que Lammy, si se convierte en secretario de Asuntos Exteriores, emprenda un nuevo ritmo de compromiso con, y viajes a, África, América Latina y el Caribe, conocidos colectivamente como el sur global.

La agenda del secretario de Asuntos Exteriores para los primeros 100 días incluye también la Asamblea General de la ONU en septiembre, la cumbre de la ASEAN en octubre y, si se pueden acordar los tiempos, un viaje a India.

En octubre, Starmer tiene previsto viajar a Samoa para la reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth, la primera vez que una nación de una isla del Pacífico acogerá la cumbre, que se celebra cada dos años.

En Europa, el Laborismo ya ha esbozado planes más amplios para buscar un nuevo pacto de seguridad con la UE, que los funcionarios del partido dijeron que podría abarcar la política energética y las cadenas de suministro más amplias.

Starmer también desea mejorar la relación comercial UE-Reino Unido firmando un acuerdo veterinario con la UE, para reducir las fricciones en la frontera sobre productos alimenticios, y acuerdos sobre visados para músicos y sobre el reconocimiento de las calificaciones de profesionales como abogados y arquitectos.

Keir Starmer hablando en el Centro para la Reforma Europea. El líder laborista está interesado en mejorar las relaciones del Reino Unido con la UE © Stefan Rousseau/PA

Sin embargo, los asesores han advertido contra la expectativa de que Starmer se mueva rápidamente para mejorar el acuerdo comercial UE-Reino Unido, prediciendo que primero buscará establecer credibilidad dentro de Europa.

“No podemos simplemente entrar con una serie de demandas, tenemos que abordar esto con cierto grado de humildad”, dijo un asesor laborista.

Sir Ivan Rogers, ex embajador del Reino Unido en la UE, advirtió: “No se vuelve directamente a librar las viejas batallas de 2016 a 2019, como los acuerdos veterinarios y los acuerdos de movilidad, porque para las capitales de la UE, esos son problemas complejos y en última instancia de tercer orden en comparación con los desafíos existenciales de seguridad a los que nos enfrentamos”.

El Laborismo también quiere negociar un diálogo más estructurado entre Gran Bretaña y la UE. Esto podría girar en torno a la asistencia del Reino Unido al consejo de asuntos exteriores de la UE, una sugerencia que hasta ahora ha sido rechazada en privado por los diplomáticos europeos.

Olivia O’Sullivan, directora del programa Reino Unido en el mundo en el think tank Chatham House, dijo que podría ser “sencillo” programar un compromiso más regular y formalizado. Pero advirtió que el tipo de consulta de defensa entre el Reino Unido y la UE propuesta por primera vez en 2018 no necesariamente sigue estando sobre la mesa.

“Mucho ha cambiado desde entonces, como la guerra en Ucrania, lo que ha llevado a la UE a centrarse en cómo reforzar su defensa y las industrias de defensa. Muchas de sus iniciativas más recientes en este sentido… excluyen terceros países”, dijo.

La pausa, o “brecha aérea diplomática” como la describió un asesor, antes de que se instale la nueva Comisión Europea en diciembre, deja al Reino Unido la oportunidad de utilizar el verano y el otoño para profundizar las relaciones en las capitales de la UE. “Cómo manejemos eso es absolutamente crucial”, dijo un asesor laborista.

El resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre también pesará mucho en la agenda del próximo primer ministro.

Aunque la relación de Gran Bretaña con Estados Unidos tiene sólidos cimientos, que abarcan vínculos militares y asociaciones de intercambio de inteligencia, un segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca podría resultar incómodo para las relaciones bilaterales con una administración de centro-izquierda en el Reino Unido.

La hostilidad de Trump hacia la acción climática sería incongruente con los planes de Starmer para una mayor colaboración transfronteriza.

Más fundamentalmente, la actitud del candidato presidencial republicano hacia la OTAN determinaría el contexto de seguridad en Europa. Un Estados Unidos más aislacionista podría hacer que Londres y otras capitales europeas se inclinaran hacia una cooperación más profunda entre el Reino Unido y la UE.

Starmer tendría que hacer una serie de nombramientos diplomáticos clave, incluido su asesor de política exterior y el próximo embajador del Reino Unido en Washington.

Los asesores laboristas creen que destacados miembros del partido, como Douglas Alexander, ex secretario de desarrollo internacional que está listo para regresar como diputado; el ex secretario de Asuntos Exteriores, David Miliband; y el ex secretario de Empresa, Lord Peter Mandelson, podrían estar en línea para ocupar papeles de política exterior de alto nivel.

