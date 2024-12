Keir Starmer lanzará una importante revisión del gasto del gobierno del Reino Unido.

“

Sir Keir Starmer lanzará la próxima semana una revisión importante de seis meses de todos los gastos del gobierno, con ministros instruidos a argumentar por el uso escaso de fondos públicos en una negociación línea por línea con el Tesoro.

El primer ministro del Reino Unido ha advertido a los diferentes ministerios que tendrán que luchar por dinero dentro de un ajustado sobre de gastos de Whitehall definido por la canciller Rachel Reeves en el presupuesto de octubre, en una revisión llamada “zero-based”.

“Va a ser duro pero tiene que ser,” dijo un funcionario gubernamental. El secretario jefe del Tesoro, Darren Jones, establecerá los términos de la revisión de gastos, que finalizará en junio, en una carta a los ministros el martes.

Los aliados de Starmer dicen que el dinero se asignará de acuerdo a las prioridades establecidas por el primer ministro en su “plan de cambio” del jueves, que se centró en los estándares de vida, viviendas e infraestructura, hospitales, educación temprana, energía verde y crimen.

Starmer también enfrentará presión para aumentar el gasto militar, con una revisión de defensa que informará a principios del próximo año sobre cuándo y cómo Gran Bretaña debería aumentar el gasto del 2,3 por ciento al 2,5 por ciento de ingreso nacional.

El primer ministro reforzó el viernes su mensaje a los ministros de gastos de que ya no podrán esperar impuestos adicionales o endeudamiento para financiar un mayor gasto público.

Preguntado por BBC Breakfast si los impuestos volverían a subir en esta legislatura, Starmer dijo: “No quiero sugerir que vamos a seguir pidiendo más porque ese no es el plan.

“Lo que no puedo decirles es que no hay circunstancias imprevistas en el futuro que no llevarán a ningún cambio en absoluto.”

El presupuesto de Reeves estableció límites de gastos departamentales para 2025-26 en un paquete de recaudación de impuestos de 40 mil millones de libras que inyectó miles de millones de libras en servicios públicos en el año actual y el próximo.

Pero la canciller aplazó decisiones difíciles a más largo plazo sobre el gasto público, con el crecimiento del gasto general que se ralentizará después de 2025-26 a una tasa de 1,3 por ciento en términos reales cada año.

Reeves, escribiendo en el Financial Times, dijo el viernes que traería expertos del sector privado para asesorar sobre cómo obtener el mejor valor por dinero del ejercicio de revisión de gastos.

“Para que maximicemos el valor de cada libra, la revisión de gastos será de base cero, lo que significa que cada línea será evaluada en términos de si representa valor por dinero y es una prioridad para este gobierno,” dijo.

“Nada de proyectos vanidosos. Ninguna distracción. Ningún truco. Sino objetivos prácticos basados en si el público siente en su vida diaria que hemos cumplido con el cambio prometido,” agregó Reeves.

Mientras tanto, Starmer ha intentado calmar la furia en el servicio civil sobre su afirmación del jueves de que “demasiadas personas en Whitehall están cómodas en el baño tibio del declive controlado”.

Dave Penman, jefe del sindicato FDA que representa a 20,000 de los funcionarios civiles más senior, dijo que las palabras de Starmer eran “francamente insultantes para aquellos que intentan entregar y liderar nuestros servicios públicos”.

Penman, en una carta a Starmer, denunció el “lenguaje trumpiano” del primer ministro, añadiendo que los funcionarios civiles necesitaban ser “motivados e inspirados, no ridiculizados y difamados”.

Insiders de Whitehall dijeron que el primer ministro fue advertido de que sus comentarios habían causado indignación. Posteriormente, Starmer intentó calmar la disputa, diciendo que los funcionarios civiles “aportan un fuerte sentido de servicio público a todo lo que hacen”.

Pero agregó: “Al mismo tiempo, también sé que tenemos que presionar a través de la reforma. Tenemos que hacer llegar el gobierno de una mejor manera. Y de hecho, hablando con los funcionarios civiles, saben que quieren eso.”

