Kavelashvili es investido como presidente de Georgia, complicando su camino hacia la UE.

TBILISI, Goergia (AP) — El ex jugador de fútbol Mikheil Kavelashvili fue formalmente inaugurado como presidente de Georgia el domingo, consolidando el control del partido gobernante en lo que la oposición llama un golpe a las aspiraciones de la UE del país y una victoria para el antiguo gobernante imperial Rusia.

La saliente presidenta pro-occidental de Georgia, Salome Zourabichvili, dijo el domingo por la mañana que desocuparía su residencia en el Palacio Orbeliani en Tbilisi, pero insistió en que seguía siendo la titular legítima del cargo.

“Saldré de aquí, saldré hacia ustedes y estaré con ustedes. … Esta residencia presidencial fue un símbolo mientras hubo un presidente aquí que era legítimo. Yo traigo la legitimidad conmigo”, dijo Zourabichvili a una multitud de partidarios fuera del palacio.

Ella calificó la inauguración de Kavelashvili como una “parodia”.

Kavelashvili, de 53 años, que fue el único candidato en la boleta, ganó fácilmente la votación a principios de diciembre debido al control del partido Georgian Dream en un colegio electoral de 300 asientos que reemplazó las elecciones presidenciales directas en 2017. Está compuesto por miembros del Parlamento, consejos municipales y legislaturas regionales.

En su discurso del domingo, Kavelashvili prometió ser “el presidente de todos, independientemente de si les gusto o no”. Hizo un llamado a la nación a unirse detrás de él en torno a “valores compartidos, principios de respeto mutuo y el futuro que debemos construir juntos”.

El Georgian Dream retuvo el control del Parlamento en la nación del Cáucaso Sur en una elección el 26 de octubre que la oposición alega que fue amañada con la ayuda de Moscú. El partido se ha comprometido a seguir avanzando hacia la adhesión a la Unión Europea, pero también quiere “reiniciar” las relaciones con Rusia.

La saliente presidenta de Georgia y los principales partidos pro-occidentales han boicoteado las sesiones parlamentarias posteriores a las elecciones y han exigido una repetición de la votación.

En 2008, Rusia libró una breve guerra con Georgia, lo que llevó al reconocimiento por parte de Moscú de dos regiones separatistas como independientes, y a un aumento de la presencia militar rusa en Osetia del Sur y Abjasia.

Críticos han acusado al Georgian Dream —establecido por Bidzina Ivanishvili, un multimillonario misterioso que hizo su fortuna en Rusia— de volverse cada vez más autoritario y de inclinarse hacia Moscú, acusaciones que el partido gobernante ha negado. El partido recientemente aprobó leyes similares a las utilizadas por el Kremlin para reprimir la libertad de expresión y los derechos LGBTQ+.

La decisión del Georgian Dream el mes pasado de suspender las negociaciones sobre la candidatura de su país para unirse a la UE aumentó la indignación de la oposición y galvanizó las protestas.

Los manifestantes frente al edificio del parlamento el domingo mostraban tarjetas rojas, en referencia a la carrera de Kavelashvili en el fútbol.

“Porque hoy nuestro presidente es un futbolista, le estamos mostrando una tarjeta roja. El próximo paso será sacarlo del campo. El pueblo georgiano definitivamente hará esto, porque fue un circo lo que han celebrado hoy en el parlamento”, dijo la manifestante Sofia Shamanidi a The Associated Press.

La presidenta saliente exige nuevas elecciones

Zourabichvili, de 72 años, nacida en Francia de padres de raíces georgianas, tuvo una carrera exitosa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia antes de que el presidente Mikheil Saakashvili la nombrara el principal diplomático de Georgia en 2004.

Los cambios constitucionales convirtieron el trabajo del presidente en gran parte ceremonial antes de que Zourabichvili fuera elegida por voto popular con el apoyo del Georgian Dream en 2018. Se volvió muy crítica del partido gobernante, acusándolo de políticas pro-Rusia, y el Georgian Dream intentó sin éxito destituirla.

Zourabichvili ha rechazado las afirmaciones del gobierno de que la oposición estaba fomentando la violencia.

“No estamos exigiendo una revolución”, dijo a The Associated Press. “Estamos pidiendo nuevas elecciones, pero en condiciones que garanticen que la voluntad del pueblo no será tergiversada ni robada de nuevo.

¿Quién es el nuevo presidente?

La oposición de Georgia se burló de Kavelashvili por carecer de educación superior.

Fue delantero en la Premier League inglesa para el Manchester City y jugó en varios clubes de la Swiss Super League. Fue elegido al Parlamento en 2016 en la lista del Georgian Dream, y en 2022 cofundó el movimiento político Poder Popular, que estaba aliado con Georgian Dream y se hizo conocido por su sólida retórica antioccidental.

Kavelashvili fue uno de los autores de una ley controvertida que exige que las organizaciones que reciben más del 20% de sus fondos del extranjero se registren como “persiguiendo el interés de una potencia extranjera”, similar a una ley rusa utilizada para desacreditar organizaciones críticas.

La UE, que concedió a Georgia la condición de candidato en diciembre de 2023 con la condición de que el país cumpla con las recomendaciones del bloque, puso en espera su adhesión y recortó el apoyo financiero en junio tras la aprobación de la ley de “influencia extranjera”.

¿Cómo se desarrollaron las protestas?

Miles de manifestantes convergieron en el edificio del parlamento todas las noches después de que el gobierno anunciara la suspensión de las conversaciones de adhesión a la UE el 28 de noviembre.

La policía antidisturbios utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno casi a diario para dispersar y golpear a decenas de manifestantes, algunos de los cuales lanzaron petardos a los agentes de policía y construyeron barricadas en el bulevar central de la capital. Cientos fueron detenidos y más de 100 recibieron tratamiento por lesiones.

Varios periodistas fueron golpeados por la policía y trabajadores de los medios acusaron a las autoridades de usar matones para disuadir a la gente de asistir a manifestaciones contra el gobierno, algo que Georgian Dream niega. La represión ha recibido una fuerte condena de parte de funcionarios de Estados Unidos y de la UE.