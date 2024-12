Kash Patel: Trump nomina a ex asesor para liderar el FBI

Trump también anunció la nominación de Charles Kushner como embajador de EE. UU. en Francia el sábado. Todas las tres selecciones tendrán que ser confirmadas por un voto mayoritario en el Senado de EE. UU. Patel es un leal seguidor de Trump que comparte la sospecha del presidente electo hacia las instituciones gubernamentales. “Kash es un abogado, investigador y luchador por ‘América Primero’ brillante que ha pasado su carrera exponiendo la corrupción, defendiendo la justicia y protegiendo al pueblo estadounidense”, escribió Trump en Truth Social, su plataforma de redes sociales, agregando que Patel era “un defensor de la verdad, la responsabilidad y la constitución”. Sus propuestas anteriores han incluido “limitar drásticamente” la autoridad del FBI. En su libro de memorias de 2023, Government Gangsters, Patel pidió la erradicación de lo que él llamó “tirania gubernamental” dentro del FBI despidiendo “a los altos mandos”. Hijo de inmigrantes indios, Patel es un antiguo abogado defensor y fiscal federal que llamó la atención de Trump después de convertirse en asesor principal del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes en 2017. Fue contratado por Trump como asistente de seguridad nacional en 2019 y un año después fue nombrado jefe de gabinete del jefe del Pentágono. Además de su libro de memorias de 2023, ha publicado dos libros infantiles a favor de Trump. Uno de los títulos, La Conspiración Contra el Rey, presenta a una villana, Hillary Queenton, intentando deponer al rey Donald, quien es ayudado por un mago llamado Kash el Descubridor Distinguido. Otro villano se llama Guardián Komey – una referencia velada al ex director del FBI James Comey – y sus “babosas espías”, según la sinopsis del libro. Patel a menudo ha criticado al llamado “estado profundo”, que algunos estadounidenses creen es una máquina burocrática no electa que secretamente dirige el país con propósitos siniestros. También ha censurado a los medios de comunicación, a los que ha llamado “el enemigo más poderoso que Estados Unidos haya visto”. También forma parte de la junta de Trump Media and Technology Group, que posee la plataforma de redes sociales del presidente entrante, Truth Social. Según informes, Patel ha tenido un contrato de consultoría con la compañía que le pagó al menos $120,000 al año. Chronister también cuenta con una extensa experiencia en la aplicación de la ley. Ha trabajado en la aplicación de la ley en Florida durante 32 años, según su biografía oficial, y ha sido el principal funcionario de la aplicación de la ley en el condado de Hillsborough, Florida, desde 2017. En las redes sociales, Trump elogió la experiencia de Chronister y reiteró su enfoque en las drogas y la frontera de EE. UU. “Como Administrador de la DEA, Chad trabajará con nuestra gran Fiscal General, Pam Bondi, para asegurar la frontera, detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales a través de la frontera sur, ¡y SALVAR VIDAS”, escribió Trump.