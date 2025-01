Kaplan Fox & Kilsheimer LLP está investigando a Carvana Co. (CVNA) por posibles violaciones a leyes de valores por Investing.com

“

NUEVA YORK – (NewMediaWire) – 2 de enero de 2025 – Kaplan Fox & Kilsheimer LLP está investigando posibles violaciones de valores contra Carvana Co (NYSE:). (Carvana o la Compañía) (NYSE: CVNA).

El 2 de enero de 2025, Hindenburg Research publicó un informe sobre Carvana (el Informe Hindenburg). El Informe Hindenburg alega que su investigación descubrió $800 millones en ventas de préstamos a una presunta parte relacionada no revelada, junto con detalles sobre cómo la manipulación contable y la laxa evaluación crediticia han alimentado un crecimiento temporal de los ingresos informados, todo mientras los insiders venden miles de millones en acciones. El Informe Hindenburg afirma que el informe es el producto de una extensa revisión de documentos y 49 entrevistas con expertos de la industria, ex empleados de Carvana, competidores y partes relacionadas de la empresa, realizadas a lo largo de 4 meses, y que la compañía está sujeta a una investigación no revelada de la SEC, según Disclosure Insight, una firma de inteligencia de la Ley de Libertad de Información.

El 2 de enero de 2025, el precio de las acciones de Carvana cayó $3.80 por acción, casi un 2%, para cerrar en $199.56 por acción.

