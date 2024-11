Kane Biotech Anuncia los Resultados Financieros del Tercer Trimestre de 2024 Por Investing.com

Kane Biotech Inc. (TSX- V:KNE; OTCQB:KNBIF) anuncia hoy sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024.

Destacados financieros del tercer trimestre de 2024 (Comparativos excluyen las operaciones STEM Animal Health STEM discontinuadas):

Ventas de productos para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fue de $597,677 comparado con $3,631 en los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023. Durante el tercer trimestre, la Compañía registró $594,705 de sus primeras ventas comerciales de revyve™ Antimicrobial Wound Gel a su distribuidor de EE. UU., ProgenaCare. Revenue de servicios de productos durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fue de $685,021, un comparado con $nil en los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023. Los ingresos por servicios de productos se derivan de servicios de manufactura y control de calidad de salud animal que la Compañía está proporcionando por un tiempo limitado después de la venta de STEM. Los ingresos totales (EPA) para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron de $1,282,698 comparado con $27,003 en los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023. La utilidad bruta para el tercer trimestre de 2024 fue de $558,754, comparado con $23,491 para el tercer trimestre de 2023. El total de gastos operativos para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fue de $1,170,064, un aumento del 18% comparado con $994,801 para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023. La pérdida neta de operaciones continuas para el tercer trimestre de 2024 fue de $(678,636), una disminución del 45% comparado con una pérdida neta de operaciones continuas de ($1,244,099) para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2023. Información financiera detallada sobre Kane Biotech se puede encontrar en sus Estados Financieros al 30 de septiembre de 2024 y Análisis de la Administración en SEDAR y en el sitio web de la Compañía.

Desarrollos corporativos recientes:

El 27 de noviembre de 2024, Kane Biotech anunció que BioStem Technologies Inc. ha firmado recientemente una Carta de Intención para adquirir productos en etapa comercial y tecnologías de desarrollo del distribuidor actual de la Compañía en EE. UU., ProgenaCare, incluidos los derechos exclusivos de distribución en EE. UU. del revyve™ Antimicrobial Wound Gel de Kane. El 14 de noviembre de 2024, la Compañía anunció que ha recibido la aprobación de Health Canada de su revyve™ Antimicrobial Wound Gel como un Dispositivo Médico de Clase 2. Esta aprobación permite a la Compañía comenzar a promocionar y vender este producto de inmediato en Canadá. El 12 de noviembre de 2024, Kane Biotech anunció que ha firmado una hoja de términos vinculante que establece los términos y condiciones clave relacionados con la adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de FB Dermatology incorporada bajo las leyes de Italia. FB Dermatology actualmente tiene operaciones en Italia y Australia con ventas de productos en toda Europa, Australia y Nueva Zelanda. Se espera que el cierre de la adquisición ocurra alrededor del 31 de enero de 2025 o alrededor de esa fecha.

El 23 de octubre de 2024, la Compañía anunció que está donando 2,000 onzas de revyve™ Antimicrobial Wound Gel al esfuerzo de ayuda médica en Ucrania. El producto se utilizará para ayudar en la curación de heridas graves y crónicas que han sufrido decenas de miles de víctimas ucranianas como resultado de los efectos devastadores de la guerra. El 17 de octubre de 2024, la Compañía anunció que ha firmado un acuerdo de distribución exclusivo por cinco años con XSONX LLC (XSONX) para que Kane distribuya el Sistema de Higiene de Heridas de XSONX en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). El Sistema de Higiene de Heridas de XSONX es una herramienta de debridación vibracional inalámbrica que limpia y debrida de manera segura las heridas crónicas y contaminadas. Más información se puede encontrar en www.xsonx.com. El 3 de octubre de 2024, Kane Biotech anunció que está recibiendo servicios de asesoramiento y hasta $75,000 en financiamiento a través del Programa de Asistencia a la Investigación Industrial del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC IRAP) para colaborar en un proyecto de investigación y desarrollo con un socio corporativo multinacional. El objetivo del proyecto de colaboración es desarrollar un concepto de prueba para su Gel de Heridas DispersinB ®. Durante un período de seis meses, Kane trabajará estrechamente en este proyecto con una de las compañías de cuidado de heridas más grandes del mundo como su colaborador.

El 12 de septiembre de 2024, la Compañía anunció el ejercicio de un total de cinco millones de warrants a un precio de ejercicio de $0.10 por acción ordinaria para obtener un total de $500,000. El 28 de agosto de 2024, la Compañía anunció que había firmado un acuerdo de distribución de tres años con Qatar Datamation Systems para su revyve™ Antimicrobial Wound Gel en el mercado de cuidado de heridas de Qatar. El 22 de agosto de 2024, Kane Biotech anunció que había firmado un acuerdo de distribución de tres años con Razan Medical & Surgical Equipment Trading LLC para su revyve™ Antimicrobial Wound Gel en el mercado de cuidado de heridas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El 13 de agosto de 2024, Kane Biotech anunció que está recibiendo servicios de asesoramiento y hasta $200,000 en financiamiento para investigación y desarrollo del Programa de Asistencia a la Investigación Industrial del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC IRAP). La financiación se recibirá durante un período de 20 meses y apoyará el desarrollo de tres productos adicionales para ampliar la tecnología de Gel de Heridas Antimicrobiano revyve™ de Kane. Se espera que la Compañía pueda aprovechar su reciente ampliación de la autorización de la FDA 510(k) para su Gel de Heridas Antimicrobiano revyve™. El 23 de julio de 2024, Kane Biotech anunció que la FDA de EE. UU. había eliminado la limitación de uso en su Gel de Heridas Antimicrobiano revyve™ autorizado por la 510(k) de la Compañía. Antes de la eliminación de esta restricción, había un límite de 90 gramos al mes de la cantidad de producto revyve™ que podía administrarse a los pacientes. Esto ahora allana el camino para la introducción y uso prolongado del Spray de Gel de Heridas Antimicrobiano revyve™ de Kane que se espera se llene en latas de aerosol en una mayor cantidad, lo que lo hace ideal para la aplicación en heridas grandes. El 17 de julio de 2024, Kane Biotech anunció que ha obtenido la Certificación de Calidad del Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos ISO 13485:2016 (MDSAP) como diseñador, desarrollador y fabricante de dispositivos médicos. Estas normas requieren la existencia de un sistema de gestión de calidad integral con un enfoque en áreas que impactan directamente la seguridad del paciente, el rendimiento y la calidad del producto. Obtener la certificación ISO 13485:2016 MDSAP permite a Kane solicitar la aprobación regulatoria de su Gel de Heridas Antimicrobiano revyve™ en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. MDSAP es una mejora de la certificación de calidad previa de Kane que permitió a Kane recibir la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. para revyve™. El 11 de julio de 2024, Kane Biotech anunció que ha firmado un acuerdo de licencia mundial con Omni Bioceutical Innovations Inc. con sede en Arizona para su línea de productos para el cuidado del cuero cabelludo coactiv+™. El acuerdo no exclusivo de cinco años verá a Omni comercializar el producto de detoxificación del cuero cabelludo de Kane bajo la marca Omni Bioceuticals en el mercado de la estética médica.

En el tercer trimestre registramos nuestra primera venta comercial de revyve™ Antimicrobial Wound Gel, firmamos dos nuevos acuerdos de distribución de revyve™ Wound Gel en Medio Oriente, recibimos nuestra Certificación de Calidad MDSAP y se nos otorgaron $200,000 en financiamiento de NRC IRAP, dijo Marc Edwards, Presidente y CEO de Kane Biotech. Y ya en el cuarto trimestre, se nos otorgaron $75,000 adicionales en financiamiento de NRC IRAP, firmamos un acuerdo exclusivo de distribución por cinco años para el Sistema de Higiene de Heridas de XSONX, firmamos un acuerdo para adquirir FB Dermatology y recibimos la aprobación de Health Canada para nuestro revyve™ Antimicrobial Wound Gel. Continuamos ejecutando nuestro plan estratégico y estamos posicionando la Compañía para el éxito en 2025 y más allá.

La conferencia telefónica

Kane Biotech se complace en invitar a todas las partes interesadas a participar en una conferencia telefónica el martes 3 de diciembre de 2024 a las 4:30 pm ET para revisar los resultados financieros y discutir los desarrollos comerciales en el período. Los participantes pueden acceder al enlace de transmisión en vivo de la siguiente manera: Conferencia telefónica con preguntas y respuestas o modo de escucha solo de la conferencia telefónica. Una transmisión web de la llamada estará disponible en el sitio web de la Compañía en kanebiotech.com bajo “Noticias/Eventos” en la sección de Inversionistas del sitio web de Kane Biotech en ir.kanebiotech.com.

Sobre Kane Biotech

Kane Biotech es una compañía de biotecnología dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de tecnologías y productos que previenen y eliminan los biofilms microbianos. La Compañía cuenta con una cartera de biotecnologías, propiedad intelectual (66 patentes y patentes pendientes, secretos comerciales y marcas registradas) y productos desarrollados por la experiencia en investigación de biofilms de la propia Compañía y adquiridos de destacadas instituciones de investigación. DispersinB®, Aledex™, coactiv+™, coactiv+ ®, DermaKB™, DermaKB Biofilm™, y revyve™ son marcas comerciales de Kane Biotech Inc. La Compañía está listada en la Bolsa de Valores TSX Venture con el símbolo “KNE” y en el Mercado Venture OTCQB con el símbolo KNBIF.

Para más información:

Marc EdwardsRay DupuisDirector EjecutivoDirector FinancieroKane Biotech IncKane Biotech [email protected]@kanebiotech.com

Ni la Bolsa de Valores TSX Venture ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define en las políticas de la Bolsa de Valores TSX Venture) acepta responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Advertencia sobre Información a Futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones con respecto a Kane Biotech Inc. que constituyen información a futuro según la ley de valores aplicable. Estas declaraciones reflejan las creencias actuales de la dirección y se basan en la información actualmente disponible para la gerencia. Se aplican ciertos factores o supuestos materiales en la formulación de declaraciones a futuro, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en tales declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, los riesgos relacionados con: (a) la situación financiera de la Compañía, incluyendo la falta de ingresos significativos hasta la fecha y la dependencia de capital y otros financiamientos; (b) el negocio, incluyendo su etapa temprana de desarrollo, la regulación gubernamental, la aceptación del mercado de sus productos, el rápido cambio tecnológico y la dependencia de personal clave; (c) la propiedad intelectual incluyendo la capacidad de la Compañía para proteger su propiedad intelectual y la dependencia de sus socios estratégicos; y (d) la estructura de capital, incluyendo la falta de dividendos en sus acciones comunes, la volatilidad del precio de mercado de sus acciones comunes y los costos de compañía pública. Más información sobre estos y otros riesgos e incertidumbres se pueden encontrar en los documentos de divulgación presentados por la Compañía ante las autoridades reguladoras de valores aplicables, disponibles en www.sedar.com. La Compañía advierte que la lista anterior de factores que pueden afectar los resultados futuros no es exhaustiva.

KANE BIOTECH INC. Resultados Financieros Seleccionados Estados Consolidados de Ingresos (Pérdidas) y Otro Resultado IntegralTres meses finalizados el 30 de septiembre, Nueve meses finalizados el 30 de septiembre, 2024 2023 2024 2023 Ingresos totales, operaciones continuas$ 1,282,698 $27,003 $ 1,955,021 $91,192 Utilidad bruta, operaciones continuas 558,754 3,512 995,720 16,023 Gastos operativos, operaciones continuas Administración general y 986,824 716,839 2,752,152 1,540,057 Investigación 183,240 277,962 1,109,463 634,164 Total de gastos operativos, operaciones continuas 1,170,064 994,801 3,861,615 2,174,221 Pérdida antes de otros gastos, operaciones continuas (611,310) (971,310) (2,902,314) (2,099,052) Otros gastos netos, operaciones continuas 67,326 272,789 486,104 940,871 Pérdida y pérdida integral del período, operaciones continuas$ (678,636) $(1,244,099) $ (3,388,418) $(3,039,923) Ingresos (pérdidas) y resultado integral de ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas$ 72,823 $(201,471) $ 10,637,610 $(618,237) Ingresos (pérdidas) y resultado integral de ingresos (pérdidas) atribuible a los accionistas$ (605,813) $(1,378,401) $ 7,180,877 $(3,452,040) Ingresos (pérdidas) y resultado integral de ingresos (pérdidas)$ (605,813) $(1,445,570) $ 7,249,192 $(3,658,160) Ingreso (pérdida) básico por acción para el período$ (0.01) $(0.01) $ 0.05 $(0.04) Promedio ponderado de acciones en circulación – básico 133,788,741 126,798,371 132,667,757 125,527,781 Estados Consolidados de Situación Financiera30 de septiembre, 31 de diciembre 2024 2023 2024 2023 Efectivo y equivalentes de efectivo$ 544,377 $749,248 Otros activos corrientes 1,668,057 502,164 Activos mantenidos para la venta – corriente –