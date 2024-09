Kamala Harris unió a los Demócratas. Aún existen fisuras en su campaña.

Kamala Harris’ campaña está navegando tensiones internas ya que un equipo de nuevos estrategas senior se hacen cargo de una operación mayormente dirigida por personas contratadas cuando Joe Biden era el candidato demócrata, según seis personas, incluyendo asistentes familiarizados con la dinámica.

Los leales de Harris de toda la vida también están molestos por la presencia continua de algunos ayudantes de Biden conocidos por menospreciar al vicepresidente, dijeron tres de las personas.

La fricción que se está desarrollando es el resultado de una revisión sin precedentes de la boleta demócrata menos de tres meses antes de las elecciones, una tarea desafiante que requiere integrar dos mundos políticos al mismo tiempo que se selecciona a un vicepresidente y se lucha contra el ex presidente Donald Trump.

Y requiere negociar una nueva estructura en los niveles más altos de la organización.

Jen O’Malley Dillon, la ex funcionaria de la Casa Blanca de Biden y presidenta de la campaña, le dijo a Harris en una llamada telefónica que necesitaba garantías específicas de que algunos de los nuevos jugadores de poder de la campaña, incluido David Plouffe, ex jefe de campaña de Barack Obama, no diluirían su autoridad de toma de decisiones, según dos personas, el resto, como los que detallaron la dinámica interna de la campaña, se les otorgó anonimato para transmitir conversaciones privadas.

La llamada de la semana pasada se produjo después de que asesores del círculo íntimo del vicepresidente presionaran fuertemente para contratar a Plouffe, a quien Harris quería en la campaña para proporcionar asesoramiento.

POLITICO fue el primero en informar sobre el interés del equipo de Harris en Plouffe, y el primero en informar sobre su contratación más de una semana después. Después de la llamada de O’Malley Dillon con la vicepresidenta, la campaña de Harris marcó la llegada de Plouffe en una larga lista de incorporaciones de personal con títulos que un ayudante y un aliado cercano dijeron que no transmiten su importancia o necesariamente su proximidad a Harris.

Describieron el título de Plouffe – asesor senior para el camino hacia 270 y estrategia – como severamente minimizado dado que esas tareas suelen ser competencia de un jefe de campaña.

Y señalaron con sospecha que la gerente de la campaña, Julie Chavez Rodríguez, una alumna de Harris de 2020 que luego ocupó puestos clave en la Casa Blanca y en el entorno de Biden, fue asignada la nueva tarea específica de centrarse en los estados del Sun Belt en el oeste de Estados Unidos, así como en los votantes latinos, considerando la mayor competitividad de Harris en esos estados y su experiencia. Lo vieron como un retroceso que diluye aún más su poder general.

Un funcionario senior de Harris rebatió esas caracterizaciones. El funcionario subrayó que las nuevas responsabilidades de Chavez Rodríguez se sumaban a su trabajo actual y que los asesores senior entrantes, incluido Plouffe, tienen todos un portafolio definido. En su caso, es colaborar estrechamente con O’Malley Dillon y otros para ejecutar la estrategia estado por estado de la campaña, además de asesorar a Harris.

Otros incluidos son la veterana estratega Stephanie Cutter, como asesora senior en mensaje y estrategia; Mitch Stewart, asesor senior para estados de batalla y Jen Palmieri, asesora senior del segundo caballero Doug Emhoff.

“No hay duda de que cuando tienes 2.000 personas y estás cambiando quién está en la parte superior de la boleta que tomará un minuto para asegurarse de que todos estén bien situados, y todavía tenemos algo de trabajo por hacer en ese sentido”, dijo O’Malley Dillon en una entrevista. “Pero creo que, en última instancia, cuando miras lo que esta campaña ha logrado en tan poco tiempo, y cómo la gente pasó de trabajar con el presidente en la parte superior de la boleta a pasar inmediatamente a la vicepresidenta en la parte superior de la boleta, realmente muestra un apoyo sólido a la vicepresidenta y una fuerte colaboración”.

O’Malley Dillon mantuvo su influencia sobre el organigrama. Al igual que otros originales de Biden, con todos los jefes de departamento conservando sus roles de liderazgo. Pero algunos miembros del personal de Biden que habían trabajado en el portafolio de Harris antes han visto cambiar sus trabajos y disminuir su posición justo cuando comenzaban a emanar los primeros signos de desunión desde la sede de Wilmington, Delaware.

Todo esto ocurre en una campaña construida para pensar y hablar en la voz de Biden que tuvo que ajustarse bruscamente a seguir las directrices de Harris, su nueva abanderada. Eso ha creado facciones a nivel de personal de leales a Biden, incluidos algunos que pasaron años criticando en privado las habilidades políticas y los instintos de Harris, y su propio equipo, con el que ha trabajado para integrarse.

Al mismo tiempo, los principales asesores de Harris han dejado claro que todos los cambios serían “aditivos”, y aquellos que abandonan la campaña lo harían de manera voluntaria. En otras palabras, los ayudantes que pasaron años trabajando para Biden conservarían sus títulos y, en algunos casos, sus cargas de trabajo.

Sheila Nix, asesora senior y jefa de gabinete de Harris, emitió una declaración en la que contrastaba el progreso de la campaña con lo que está sucediendo con Trump.

“Este es un equipo que en pocas semanas ha cambiado de candidato, ha agregado una compañera de fórmula, ha visto cientos de millones de dólares entrar impulsados por un desbordante apoyo histórico de millones de votantes, y ha cruzado el país hablando con los votantes, todo mientras el otro tipo se ha vuelto cada vez más desequilibrado y peligroso desde su posición en Mar-a-Lago”, dijo Nix. “La historia aquí es lo que hemos logrado en un período de tiempo extremadamente corto para construir una campaña ganadora – fin del comunicado.”

La ansiedad dentro de la campaña aún podría disiparse durante los tres meses de sprint hacia noviembre, pero los ayudantes también temen que podría crecer en alcance y significado y llevar a problemas en la cadena de mando. Harris construyó una operación caótica en su campaña presidencial primaria de 2020 que permitió que se agudizara, causando cuellos de botella y disfunción en toda su organización. En los primeros dos años de su vicepresidencia, también ha visto varias salidas de personal y fisuras internas que refuerzan la idea de que no podía reunir y liderar apropiadamente un equipo armonioso. Pero Harris y su equipo han trabajado arduamente para superar todos los viejos dramas, y la campaña de 2024, cancelada, es la última prueba de si podía mantenerlo.

Un puñado de personas en el círculo de Harris le dijeron a POLITICO que se preocupan por que la tensión creciente entre los miembros del equipo de campaña repercuta en la vicepresidenta, y argumentan que es lamentable y injusto dada las grandes progresos que ha hecho en los últimos años para construir una unidad cohesiva y leal.

Pero algunos leales a Harris se han dado cuenta de que los ex ayudantes de Biden murmuraban por lo bajo sobre tener que trabajar ahora para ella. Y hay una considerable ira dirigida al principal estratega digital Rob Flaherty, cuyo título incluye subgerente de campaña.

Flaherty y sus colaboradores tropezaron al hacer una primera versión de un video de lanzamiento para Harris basado en el tema de “Libertad”, según una persona involucrada en el proceso. La persona dijo que la versión original presentaba tomas con principalmente mujeres negras en segundo plano, lo que amenazaba con encasillar a Harris como alguien con un atractivo más estrecho en lugar de demostrar su capacidad para unir a los votantes de todas las comunidades.

El video original tuvo que ser subcontratado a través del Comité Nacional Demócrata, que recurrió a un equipo creativo externo para rehacerlo.

Una segunda persona que trabajó en el video explicó que Flaherty fue uno de varios editores del spot que se completó en un plazo comprimido y que finalmente fue aclamado como un gran éxito. La campaña recibió la solicitud de comentario sobre Flaherty.

Kevin Muñoz, portavoz de la campaña de Harris, desmintió la idea de que el CND tuvo que intervenir.

“Nuestro equipo hizo un corte inicial de un video de lanzamiento, que necesitaba ser actualizado cuando obtuvimos los derechos de uso de ‘Libertad’ de Beyonce. Cualquier afirmación de que la obra ‘tuvo que ser subcontratada’ porque no estaba a la altura es totalmente divorciada de la realidad, y no reconoce que el mismo equipo creativo que creó el primer video es el que creó nuestro video de lanzamiento final, muy poderoso”.

En una declaración, Shelby Cole, oficial de movilización del CND y ex directora digital de Harris, dijo que los miembros del personal “han puesto todo lo que pueden en esta campaña”, agregando que el apoyo público resultante de la nueva boleta “es un reflejo del equipo del que estoy tan orgullosa de ser parte.”

Y O’Malley Dillon acreditó a Flaherty por tener un papel crucial en la transición de la campaña cuando Harris tomó el control, incluyendo la renovación del sitio web y la publicación de un torrente de nuevo contenido. Reconoció que la campaña incluye a ex rivales de 2020, pero dijo que muchas de las mismas personas han estado trabajando codo a codo durante al menos un año.

Sin embargo, las emociones crudas del cambio repentino todavía persisten. Otro ayudante de Harris señaló el papel de la operación digital en la campaña de Biden, en el periodo posterior a su desastroso debate el 27 de junio, que incluyó una solicitud de recaudación de fondos que argumentaba que cambiar a otro candidato, incluida Harris, haría menos probable que los demócratas “ganaran”.

El ayudante de Harris dijo que también había observado al portavoz de toda la vida de Biden convertido en portavoz de Harris, TJ Ducklo, hablando mal de Harris.

Michael Tyler, Director de Comunicaciones de Harris, el jefe de Ducklo en la campaña, dijo que nadie está hablando mal de su nominada. “No”, dijo, “no está sucediendo”.