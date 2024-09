Kamala Harris suaviza propuesta de aumento de impuestos sobre ganancias de capital de Biden.

Desbloquea la newsletter gratuita del Conteo Regresivo de las Elecciones de EE.UU.

Kamala Harris ha propuesto aumentar la tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital para los estadounidenses más ricos al 28 por ciento, suavizando una pieza central de las propuestas fiscales del presidente de EE.UU., Joe Biden, ofreciendo así una rama de olivo a Wall Street.

El movimiento se produce mientras Harris desarrolla sus propuestas económicas en un esfuerzo por derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en dos meses.

La vicepresidenta se convirtió en la nominada demócrata para la Casa Blanca después de que Biden abandonara su candidatura a la reelección en julio, lo que la obligó a presentar políticas distintivas a los votantes mientras acelera su campaña.

Se espera que la economía y los impuestos sean puntos de conflicto durante el debate presidencial televisado que enfrentará a Harris contra Trump en Pennsylvania el próximo martes.

“Gravaremos las ganancias de capital a una tasa que premie la inversión en innovadores, proveedores y pequeñas empresas de América,” dijo en un mitin de campaña en New Hampshire el miércoles. “Sabemos que cuando el gobierno fomenta la inversión, lleva a un crecimiento económico generalizado, y crea empleos, lo que fortalece nuestra economía.”

La tasa impositiva de EE.UU. sobre las ganancias de capital se establece en el 20 por ciento, pero aumenta al 23.8 por ciento para los ingresos más altos debido a un impuesto adicional sobre los ingresos de inversión.

Una persona familiarizada con el pensamiento de la vicepresidenta dijo que Harris estaba tomando un enfoque más moderado en cuanto a los impuestos sobre las ganancias de capital que Biden para impulsar el acceso al capital para las pequeñas empresas.

Pero también quiere equilibrar otros grandes aumentos fiscales que está proponiendo para las empresas en Estados Unidos y los hogares de altos ingresos, que siguen alineados con los planes de Biden. Harris ha prometido aumentar la tasa impositiva corporativa, cuadruplicar los impuestos sobre recompras de acciones e introducir una tasa impositiva mínima para los multimillonarios.

Los cambios en la política fiscal de EE.UU. necesitarían pasar por el Congreso para convertirse en ley, lo que significa que a menos que los Demócratas ganen mayorías en la Cámara y el Senado en noviembre, los Republicanos podrían bloquear los aumentos de impuestos de Harris.

El miércoles, Harris intentó contrastar su postura sobre los impuestos con las propuestas de Trump. “Él planea dar enormes recortes de impuestos a los multimillonarios y reducir los impuestos corporativos en más de un billón de dólares, incluso cuando obtienen beneficios récord,” dijo.

Biden intentó y falló al intentar aumentar la tasa nominal de impuestos sobre las ganancias de capital al 39.6 por ciento, tratándolas en efecto como ingresos ordinarios. También ha apuntado a aumentar el impuesto adicional para que las ganancias de capital sean gravadas al 44.6 por ciento para los mayores ingresos, y propuso gravar las ganancias no realizadas para multimillonarios, lo que provocó una reacción negativa de los principales financistas.

Harris no abordó cómo gravaría los ingresos no realizados durante su discurso en New Hampshire.

